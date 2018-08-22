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На Мальдивах всем желающим предлагают «работу мечты»

  • 22.08.2018, 9:43
  • 1,210

Ищут творческих людей, любящих книги.

Открыта вакансия продавца книг на роскошном курорте на атолле Баа (Мальдивы) в биосферном заповеднике, сообщает Lonely Planet.

В самом магазине будет небольшая тщательно подобранная коллекция книг, призванная привлечь богатых и образованных клиентов — великолепные издания, посвященные искусству, дизайну, еде и стилю.

Там также там будут представлены книги, рассказывающие об Индийском океане, морской жизни, истории и природе страны.

Продавец сможет не только работать с книгами, но и проводить творческие семинары. В его обязанности войдет и написание блога о жизни книготорговца на пустынном острове.


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