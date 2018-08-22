Ливянт: Знания «троечника» в советской школе были гораздо выше, чем у современного «хорошиста» 2 22.08.2018, 9:48

Знаменитый репетитор – о кризисе белорусского образования.

Частных школ в Беларуси меньше 1%. Их количество с 2010 года увеличилось с 9 до 16. Пока в них учится 871 человек (или 0,09% от общего числа белорусских школьников). Но налицо рост популярности частного образования вслед за увеличением спроса на репетиторские услуги, пишет zautra.by.

Это потому, что родители недовольны государственной школьной системой, считает соучредитель центра «100 баллов» Евгений Ливянт.

«Добрая» школа уже неактуальна

Еще не так давно от частных школ родители не ждали инноваций, многообразия педагогических методик, а хотели лишь хорошего отношения к своему ребенку, больше индивидуального подхода. Сейчас они настолько встревожены ситуацией с низким качеством образования и систематическим проявлением формализма во взаимодействии педагогов, учеников и администраторов, что активно ищут альтернативу государственным школам, считает эксперт в сфере образования, член попечительского совета школы STEAM Валентина Чекан.

— Уже неактуальна «добрая» школа, где любого ребенка будут холить и лелеять, — говорит эксперт.

В тренде — человеческое отношение, конструктивный образовательный процесс, глубину и ширину современных знаний и навыков, подходов. У родителей школьников заметно поменялись запросы к образовательному процессу – они все чаще ищут качественное образование, причем не только с точки зрения когнитивных компетенций, но и с точки зрения личностного развития. Они хотят, чтобы образование, как минимум, не отставало от реальной жизни, а желательно еще и страховало будущее их ребенка, отмечает эксперт.

Многие родители убеждены, хоть формально государственная школа декларирует, что развивает все навыки, которые футурологи пророчат как наиболее востребованные в будущем, но на деле многие актуальные умения: критическое мышление, самостоятельность, инициативность, работа в команде — проходят мимо внимания большинства педагогов.

— Обычная школа чаще всего даже препятствует развитию самостоятельности и инициативности, начиная с запрета задавать вопросы в любое удобное для ученика время и заканчивая преподнесением уже готового материала, — говорит Валентина Чекан.

Готовые ответы и отсутствие мотивации отбивают у детей желание учиться. Учебные задачи успешно усваиваются, если они привязаны к жизни, а еще лучше – найдены самостоятельно. Об этом знают все педагоги, но в нынешней системе координат в школах это часто теряется из-за большой нагрузки на педагогов, их низкой мотивации, классов по 30 человек, где крайне сложно организовать индивидуальный подход.

Отчего «выгорают» современные дети

Школьники настолько перенасыщены готовой информацией, что нередко теряют заинтересованность в обучении, ни к чему не проявляют интерес.

— Именно информационный голод вызывает желание учиться. Детям не стоит постоянно давать готовые ответы на вопросы, намного лучше стимулировать их работать руками и головой, приучать искать ответы самостоятельно, — отмечает Валентина Чекан.

Поднять интерес к обучению можно было бы, мотивируя детей уже со средней школы их профессиональными предпочтениями и жизненными ожиданиями.

— Подросток в средней школе должен понимать, куда бы он хотел поступить, какая у него цель, предназначение. Такая направленность позволила бы снять много вопросов в мотивации обучения и значительно облегчила бы работу педагогическому коллективу. Недостаточно сказать ребенку, чтобы учил математику, потому что в будущем она пригодится или чтобы сдать ЦТ на 100 баллов. Но можно сказать, вот хочешь ты стать авто дизайнером, тебе понадобятся физика, механика, нужно уметь делать математические расчеты, рисовать. Убедить ребенка гораздо проще, если он будет понимать: от того, как он решит задачу, когда-нибудь будет зависеть, придет его автомобиль к финишу первым или нет, — подчеркивает эксперт.

И даже если в какой-то момент интересы подростка меняются, его мотивация продолжает играть ему на руку. К тому же это учит школьника принимать на себя ответственность и проявлять инициативу.

«Никто сейчас не знает, как правильно учить детей»

Репетитор Евгений Ливянт убежден, что несколько несложных шагов могут реабилитировать школьную систему в глазах общества. Для этого стоит вернуться к старым традициям, когда уроки вели учителя с высокой квалификацией, требования к знаниям были достаточно высокими, для хороших отметок надо было соответствовать уровню знаний.

— Нам нужна деноминация, связанная со школьными оценками. Они завышены в два-три раза. Знания ученика, который в советской школе получал 3 по пятибалльной системе, были гораздо выше, чем у современного школьника, получающего 7-8 баллов, — считает эксперт.

Например, учителя с удовольствием вспоминают работу в 1990-е годы, когда получали от работы удовлетворение, несмотря на небольшие заработки.

— В то время моя зарплата была 25 долларов. Но была достаточно высокая степень свободы действий. Учителям просто-напросто не мешали работать, реализовывать себя, — рассказывает Евгений Ливянт.

Тогда учителя применяли различные подходы, в том числе профильное обучение.

— Например, у меня был класс, где на 23 ученика было 12 разных расписаний, — вспоминает репетитор.

Сегодня, когда учителям практически запрещают пользоваться отличными от спущенной сверху программой или учебником, об энтузиазме не стоит и говорить.

Учителям важно дать намного больше свободы, которая позволит им выбирать оптимальные, на их взгляд, подходы к обучению, использовать современные наработки коллег.

— В современном мире однообразие в образовании — это путь в никуда. Никто сейчас не знает, как правильно учить детей. Но при максимальном разнообразии хотя бы часть современных школьников будет готова к современным вызовам, − считает Евгений Ливянт.

Содействие большей открытости школ, многообразию учебников и программ позволит сделать обучение более конкурентным, даст родителям выбор и вернет доверие к школьной системе, считают эксперты.