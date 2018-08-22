Членам «Белой Руси» и БРСМ выписывают меньшие штрафы? 1 22.08.2018, 9:57

Как в Беларуси на свое усмотрение трактуют нормы административного права.

"Честно говоря, когда читатель прислал нам интересную ссылку со словами, мол, посмотрите, что нашел в поисках информации об обстоятельствах, смягчающих административную ответственность, мы не поверили, что на сайте государственного учреждения может быть такое", - пишет abw.by.

"Поэтому решили все еще раз перепроверить. Набрали в поисковой строке запрос "обстоятельства, смягчающие административную ответственность в РБ". На второй странице предложений сайтов нашли вот это.

Сайт minzchie.by принадлежит Минскому зональному центру гигиены и эпидемиологии. Это государственное учреждение системы здравоохранения.

Здесь пришлось попотеть. В разделе "Новости" интересующая нас информация отыскалась только на 87-й странице. Но поиски того стоили - материал действительно оказался во всех отношениях "познавательным". Вот прямая ссылка.

Датирована эта новость 28 ноября 2016 года (время 09.19), но давний срок ее опубликования сути не меняет, поскольку для нас, журналистов, а также для юристов, которые это прочитают, это действительно Новость с большой буквы. И публикация эта без ложной скромности достойна внесения в учебники по юриспруденции.

Нажимаем на "Подробнее" и смотрим:

Сама статья, вернее, первая ее часть "Обстоятельства, смягчающие административную ответственность в соответствии со ст.7.2 КоАП РБ", никакого юридического новшества не содержит. Любой может открыть Кодекс об административных правонарушениях и почитать.

Мы же обратим внимание на ч.2 ст.7.2 КоАП, которая в оригинале выглядит так:

Кратко: помимо перечисленных в статье 7.2 КоАП РБ обстоятельств, смягчающих административную ответственность, суд или орган, ведущий административный процесс, может таковыми признать и "иные обстоятельства, не перечисленные в самой статье".

Постановление пленума Верховного суда Республики Беларусь от 25 сентября 2014 г. №15 "О применении судами норм Общей части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях"

8. Обратить внимание судов, что круг обстоятельств, которые могут быть признаны смягчающими административную ответственность (статья 7.2 КоАП), законом не ограничен. Такими обстоятельствами могут выступать, в частности, наличие на содержании физического лица несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, иных иждивенцев, состояние здоровья и другие. Перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность (статья 7.3 КоАП), является исчерпывающим.

Конечно же, понятие "иные обстоятельства" можно трактовать сколь угодно широко. Но чтобы трактовать так, как это делают специалисты Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии...

Увеличим для удобства скриншот, читаем и наслаждаемся (дословно):

подписка на "Прысталiчча" (газета Минского района. - Прим. ред.);

наличие первичной ячейки "Белой Руси", Красного Креста, БРСМ;

содействие снижению складских запасов на государственных предприятиях;

активное участие в профилактике гриппа, участие в прививочной кампании;

заключение договоров добровольного медицинского страхования;

благотворительная деятельность.

Как видим, люди, взявшие на себя ответственность делать подобные заключения и скромно исполнившие роль законодательного органа, даже не говорят о вероятностном характере трактовки "иных обстоятельств", а конкретно утверждают, что "следующие обстоятельства смягчают административную ответственность".

Справедливости ради согласимся с такими критериями, как "тяжелая жизненная ситуация" и "тяжелое финансовое положение", - это действительно может являться смягчающим вину обстоятельством. Куда ни шла еще "благотворительная деятельность" (хотя это довольно спорно), но опять-таки это на усмотрение органа, рассматривающего конкретную категорию дел.

Но как может повлиять членство в Республиканском общественном объединении "Белая Русь" или БРСМ при назначении административного наказания и степени ответственности - это вопрос в первую очередь к самим составителям списка, которые в своем видении иных смягчающих вину обстоятельств весьма оригинальны.

А содействие снижению складских запасов на государственных предприятиях как влияет на избрание меры наказания?

Про подписку на газету и участие в прививочной кампании вообще лучше промолчать. Такое чувство, что мы переносимся во времена, когда билет члена КПСС давал его обладателю преимущества при устройстве на работу или при покупке дефицитных продуктов.

Чтобы на примере понять, что имели в виду специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, смоделируем пару ситуаций.

Допустим, пришли с проверкой на какую-нибудь СТО сотрудники санстанции. "Накопали" нарушений, протоколы составили, а руководитель станции и говорит: "А знаете что, у нас созданы и работают первичные ячейки РОО "Белая Русь" и БРСМ, а также подписка на газету "Прысталiчча" есть. Это смягчающее обстоятельство - у вас на сайте так написано, поэтому давайте минимальный штраф. Подтвердить такие обстоятельства документально? Без проблем - вот вам удостоверение".

Или в суде при рассмотрении дела об административном правонарушении нарушитель говорит судье: "Я содействовал снижению складских запасов на государственном предприятии (скупил, допустим, все трактора на складе МТЗ). Прошу учесть это как смягчающее обстоятельство". Предполагаем, что судья такого порыва и озабоченности проблемами государства не оценит, но все же.

Редакция ABW.BY позвонила в Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии, где нас перенаправили к юристу Дарье Олеговне, которой мы задали простой и конкретный вопрос: "Как членство в БРСМ и "Белой Руси", содействие в снижении складских запасов госпредприятий могут являться смягчающим вину обстоятельством в административном процессе?"

Ответ юриста оказался весьма компетентным и профессиональным, что не могло нас не порадовать:

"О наличии такой информации на нашем сайте мне известно, хотели ее давно убрать, но пока этого не сделали. Сама публикация была инициативой предыдущего главврача - это его трактовка статьи 7.2 КоАП РБ, чтобы привлечь внимание к подписке на местную газету, привлечь граждан в общественные организации, привлечь внимание к другим социальным проблемам. Требовали, наверное, раньше. Хотя закон не содержит исчерпывающего перечня "иных обстоятельств", смягчающих административную ответственность, я лично мнение предыдущего руководителя как юрист, а не медик не разделяю. Постараемся убрать эту информацию".