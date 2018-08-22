Могилевчан сгоняют на четыре субботника подряд из-за приезда Путина и Лукашенко 2 22.08.2018, 10:09

архивное фото kurjer.info

В Могилеве объявлен «месяц субботников».

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев во время совещания с подчиненными заявил о проведении сразу четырех субботников на протяжении месяца, сообщает «Могилевская весна».

По мнению руководителя города, традиционного общегородского субботника в этот раз Могилеву не хватит. Цумарев не скрывает, что бесплатный труд граждан на благоустройстве объектов используется для подготовки Форума регионов Беларуси и России.

— Не секрет, что мы это делаем в том числе в рамках подготовки к Форуму, но прежде всего мы это делаем для самих себя, чтобы сделать город более комфортным и привлекательным для гостей и туристов, — передает слова Владимира Цумарева БелТА.

Среди площадок, где будут работать могилевчане – парк в Подниколье и улица Якубовского. Оба пункта являются важными для могилевских властей: именно их два года назад раскритиковал президент Беларуси Александр Лукашенко и потребовал навести «лоск и гармонию».

Стоит отметить, что четыре субботника за месяц – это городской рекорд. Ранее проводили не более двух. Вероятно, что, несмотря на большие усилия, потраченные на подготовку города к Форуму регионов, власти не успевают привести его в порядок, особенно – визуально.

Белорусские правозащитники выступают против субботников, воспринимая их как акты принудительного труда.

V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября. Ожидается, что на него приедут Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.