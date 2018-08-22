Видеофакт: драка контролера и пассажира в центре Минска 8 22.08.2018, 10:51

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Контролер сдерживал пассажира и не давал ему уйти.

История о вечерней жизни столицы. На фоне угадываются декорации прилегающих к парку Горького зданий, пишет onliner.by. Съемка ведется из транспорта. Мужчина в форменной жилетке контролера старается не дать другому мужчине — видимо, пассажиру — улизнуть. А после наносит несколько неточных ударов. Автор видео подозревает, что пассажир не оплатил проезд.

— Дело было так. Вчера в самом начале восьмого я ехал на автобусе сотого маршрута. Мы только-только отчалили от остановки перед кругом площади Победы, когда я заметил какое-то движение и суету. Успел включить камеру. Потом увидел, как дедок отбивался от контролера, который его дергал. Я не могу знать, что между ними произошло. Но со стороны выглядело так, будто контролер сдерживает пассажира и не дает ему уйти. Второй контролер (женщина) стоял чуть поодаль. Не вмешивалась. Когда автобус ушел на поворот, снимать стало нечего. Но вокруг дерущихся стояли случайные люди. Многие почему-то все улыбались, — рассказал автор видео по имени Александр.