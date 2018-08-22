Ольги Мазуренок: Дом смогла оформить, а участок — нет 1 22.08.2018, 11:10

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Ольга Мазуренок

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Детективная история с жильем чемпионки.

Марафонку Ольгу Мазуренок, вернувшуюся с чемпионата Европы с победой, на родине ждали не только поздравления, но и старые проблемы с жильем. Человек, который обещал ей построить квартиру в таунхаусе в Лапоровичах, не выполнил своих обязательств и сейчас находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве. На участок, на котором стоит дом чемпионки, наложен судебный арест.

Недострой в Лапоровичах, в одной из квартир которого живет чемпион Европы с мамой и сыном, должен был стать трехквартирным современным строением с видом на Минское море. Однако, кроме семьи известной спортсменки, в нем больше никто не живет. И не только потому, что он не достроен, но и из-за того, что у других квартир оказалось сразу несколько владельцев (о существовании друг друга многие узнали от следователя). Ольге еще повезло — она смогла оформить документы на свою жилплощадь.

Вкратце история приобретения такая. Ольга заметила в интернете объявление о продаже квартир в блокированном доме в популярном среди спортсменов поселке Лапоровичи. Человека, который продавал жилплощадь, зовут Михаил Третинников. Он пообещал построить квартиру с видом на Минское море. К ней, по его заверениям, будет прилагаться и участок в 7 соток. Ольга передала Третинникову около 70 тысяч долларов, однако квартиру под ключ так и не получила — за свой счет достраивала, проводила газ, воду и делала крышу. Даже теперь дом чемпионки издалека не выглядит жилым — призовых денег хватило лишь на внутреннюю отделку. Кроме этого, участок возле дома Ольга не получила. Землю нужно выкупать отдельно — она по факту принадлежит пенсионеру Виталию Третинникову, отцу Михаила. Ольге и одному из владельцев второй квартиры удалось приватизировать лишь землю под двумя секциями дома — ту, на которой дом стоит.

В телефонном разговоре Ольга рассказала tut.by, что вместе с соседями они предпринимали попытку приватизировать остальные 10 соток, однако сама она этим вопросом практически не занималась — была на сборах перед соревнованиями.

— Мы с Ольгой и соседом из первой квартиры Евгением А. обратились в сельсовет с просьбой приватизировать землю вокруг дома, — рассказывает о новых проблемах сосед Ольги Андрей из квартиры № 2. — Очень долго нам не могли дать документы — ждали их почти 4 месяца. Потом все же сказали заплатить 48 тысяч рублей в бюджет страны и тогда земля будет приватизирована. Ее мы и планировали разделить на три части.

В день оплаты мы еще раз заехали в сельсовет и случайно узнали, что на всю землю вокруг дома и на квартиру № 1 наложен судебный запрет на отчуждение. Запросили информацию, что это за запрет, нам выдали постановление.

Выяснилось, что пенсионер Третинников, который по бумагам является владельцем участка, взял крупный заем у Андрея Б., но не смог расплатиться. Кредитор в июне этого года обратился к судебным исполнителям о взыскании долга. Всего на сумму, эквивалентную почти 380 тысячам долларов. Вся существующая недвижимость должника описана, в том числе и участок, на который претендуют и Андрей, и Ольга.

Более того, выясняется, что Андрей Б. является еще и собственников квартиры № 1, хотя до этого соседи о его существовании не знали.

— Владельцем квартиры № 1 мы считали другого покупателя — Евгения А. — говорит сосед Ольги Андрей. — Теперь объявился еще один. Но с ним история очень странная: Михаил Третинников находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, а этот человек, который проходит по делу как потерпевший, одалживает отцу «обидчика» крупную сумму денег под огромный процент.

Нам удалось созвониться с Андреем Б. и выяснить, какое он имеет отношение к дому в Лапоровичах, и как пенсионер Третинников оказался ему должен такую сумму.

— Это проценты «накапали», — объяснил Андрей Б. — Он брал у меня в долг 20 тысяч долларов под проценты, с условием, что на меня будет переписана квартира № 1. И еще 10 тысяч он брал у меня без процентов.

Андрей Б. рассказал, что в 2016 году он заключил договор купли-продажи с Виталием Третинниковым на квартиру № 1 за 42 тысячи долларов. Он утверждает, что у него есть все документы на нее, техпаспорт, а о других совладельцах квартиры № 1 ничего не знает.

Михаил Третинников также должен Андрею Б., по словам последнего, около 60 тысяч долларов. Когда Михаила задержали, кредитор обратился к судебным исполнителям о взыскании долга, оформленного на его отца.

— Если бы Третинников успел переписать на меня эту квартиру и приватизировать землю вокруг всего дома, то мы бы с ребятами (имеются в виду соседи из других квартир. — Прим. Ред.) ее бы между собой разделили. Теперь будем ждать суда.