Джон Болтон: Россия увязла в Сирии 1 22.08.2018, 11:11

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Джон Болтон

Помощник президента США рассказал о рычагах давления на Кремль.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия "увязла" в Сирии и рассчитывает на то, чтобы другие страны в Европе взяли на себя обязательства профинансировать восстановление Сирии после завершения там конфликта. Такое мнение Болтон высказал в распространенном в среду интервью агентству Reuters, которое он дал в ходе трехдневного визита в Израиль.

"Наши интересы в Сирии заключаются в том, чтобы довести до конца разгром территориального халифата "Исламского государства", разобраться с непрекращающейся угрозой терроризма со стороны ИГ и побеспокоиться о присутствии ополченцев и регулярных войск Ирана", - заметил помощник президента по национальной безопасности.

"Это вещи, которые держат нас [США] там", - добавил он, имея в виду сроки военного присутствия США в Сирии.

Болтон, который встретится с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым 23 августа в Женеве, заявил о готовности обсуждать с Москвой аспекты урегулирования в Сирии, но при условии вывода из этой страны иранских сил. "Мы посмотрим, о чем мы и другие сможем договориться в плане урегулирования конфликта в Сирии. Однако одним предварительным условием является вывод всех иранских сил обратно в Иран", - заявил Болтон.

По его оценке, "россияне увязли там [в Сирии] на данный момент", чем надо воспользоваться в качестве рычага давления на переговорах с Москвой. "Я не думаю, что им хочется увязнуть там. Я считаю, что их бурная активность в Европе указывает на их желание подыскать кого-то еще в Европе, например чтобы нести бремя расходов по восстановлению в Сирии. Этого они могут добиться, а могут и нет", - пояснил помощник президента США.