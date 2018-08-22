«Баста»: Выйдут брестчане – и бучу устроят

«Баста»: Выйдут брестчане – и бучу устроят1
- 22.08.2018, 11:25
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Опасения властей не напрасны.
Глава Брестского облсовета Юрий Наркевич догадывается, к чему приведут попытки ввода новых поборов с людей. И заранее нервничает, требует срочно трудоустроить безработных. «Людям начнут приходить эти письма, и они снова выйдут на площадь. Снова устроят бучу», - заявил чиновник на заседании президиума облисполкома.
Наркевич, видимо, знает реальную ситуацию по безработице и зарплатам в регионе и не очень верит мифам официальной статистики, пишет телеграм-канал «Баста».
Если нет — советуем ему зайти на сайт Центра занятости населения. Вакансий там, действительно, хватает — только в Бресте более 1200. Но заинтересовать кого-то они вряд ли смогут. Более половины работодателей предлагают зарплату от 150 до 250 долларов. 20% вакансий — с зарплатой ниже 150 долларов. А как вам идея поработать учителем или врачом за 100 рублей в месяц? Согласились бы? Вот и безработные брестчане так думают — огромная часть вакансий «висят» с прошлого года.
Что касается ситуации в районных центрах, то она намного хуже, чем в Бресте. Там за счастье считается найти работу за $100 в месяц.
Поэтому, скорее всего, выйдут брестчане. И бучу устроят. В феврале, так в феврале. А пока гляньте, как в прошлом году выходили.