Экспорт белорусской молочной продукции в РФ резко сократился 1 22.08.2018, 11:28

Главная причина – в отказе от белорусского сгущенного и сухого молока.

За шесть месяцев текущего года Беларусь резко сократила экспорт молочных продуктов в Россию.

Одной из главных причин снижения экспорта стало уменьшение поставок в РФ сгущенного и сухого молока. По последним данным, поставки сократились на треть, пишет Agronews.

Ситуация негативно сказывается на финансах. Так, страна недобрала более 85,6 млн долларов.

Не смотря на уменьшение поставок, Россия все также занимает основную позицию на рынке сбыта белорусского молока. Практически вся продукция отправляется в РФ.

Напомним, что Беларусь экспортирует молочку в более чем 20 стран.