Трамп готовит «сделку века» 22.08.2018, 11:41

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Дональд Трамп

О ней будет объявлено с трибуны ООН.

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о новой программе урегулирования палестино-израильского конфликта в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября, пишет израильская газета Israel hayom (перевод - inosmi.ru).

Так утверждает палестинская газета «Аль-Кудс». В прошлом Соединенные Штаты предостерегали председателя ПА Махмуда Аббаса, что если он не вернется к столу переговоров, администрация США обнародует данные предполагаемой программы — с целью оказать общественное давление на палестинское руководство в Рамалле.

Согласно информации, опубликованной на сайте палестинского издания, зять Трампа Джаред Кушнер, специальный посланник президента на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, посол США в ООН Никки Хейли и американский посол в Израиле Дэвид Фридман стремятся создать оптимальные условия для реализации плана, над которым они работали с 2017 года. План будет обнародован на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая продлится с 19 сентября по 5 октября.

Источник информации не представил подробности относительно выступления Трампа, однако подчеркивается, что американский президент намерен коснуться «деталей» программы урегулирования и подтвердить приверженность администрации США усилиям по достижению мира. Если эта программа не достигнет цели, то урегулировать конфликт не удастся никому, полагают в Вашингтоне. Реализация нового американского плана будет зависеть от израильтян и палестинцев, от их готовности принять трамповскую «сделку века».

Предполагается, что план урегулирования включит все главные спорные вопросы, включая кризис в секторе Газа, который должен решаться с учетом израильских требований безопасности.