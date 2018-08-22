«Убивал крокодилов и кабанов голыми руками» 22.08.2018, 11:54

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История австралийского отшельника Михаила Фоменко, прожившего в лесу 60 лет.

В Австралии в возрасте 88 лет умер Михаил Фоменко по кличке Тарзан, который 60 лет жил отшельником в Северном Квинсленде. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание Cairns Post.

Предположительно Фоменко родился в Грузии в семье грузинской княгини Елизаветы Мачабелли и спортсмена Даниэля Фоменко, но официального подтверждения этого нет. В 1930-е годы, вскоре после его рождения, семья бежала в Японию, а в 1941 году, после начала Японо-китайской войны, в австралийский Сидней.

В начале 1950-х Фоменко сбежал из дома в Нортбридже на западе страны в Северный Квинсленд, по словам его сестры, вдохновившись поэмой Гомера «Одиссея».

Фоменко «избегал современного общества более 60 лет, выживая в дикой природе и убивая крокодилов и кабанов голыми руками», пишет Daily Mail. Местные жители часто видели его на обочинах трасс с голым торсом.

В 1959 году сообщалось, что Тарзана нашли в джунглях оголодавшим. В 1964 году его арестовали за бродяжничество и непристойное поведение, так как он носил только набедренную повязку. По данным Sydney Morning Herald, он был признан невменяемым и проходил электрошоковую терапию в психиатрических больницах.

Фоменко умер в больнице города Бабинда в штате Квинсленд, где провел последние месяцы жизни. Врачи разрешали ему посещать близлежащие парки, писала Cairns Post.

«Михаил Фоменко был тем, кого запомнят за неугасающую любовь к австралийским джунглям и невероятную храбрость в достижении мечты», — сказала Cairns Post его сестра Инесса.