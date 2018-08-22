«Думал, что армия – это когда ты учишься, служишь, а не занимаешься ерундой» 8 22.08.2018, 12:22

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Фото: tut.by

11-й день «дела Коржича».

22 августа Минский областной суд на выездном заседании в суде Московского района проводит одиннадцатое заседание по делу о гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в учебном центре в Печах, передает «Еврорадио».

Первым сегодня допрашивали Сергея Пешко. В показаниях других потерпевших его фамилия звучала очень часто. Пешко проходил курс молодого бойца в 307-ой школой вместе с Александром Коржичем.

Вадим Лолуа задаёт стандартный вопрос о случаях неуставных отношений с сержантами.

"За пользование телефоном установленного образца в неустановленное время мне пришлось заплатить младшему сержанту Скуратовичу 20 рублей. За посещение магазина мне, а также другим военнослужащим, приходилось покупать сержанту Барановскому и младшему сержанту Скуратовичу продукты питания и сигареты. Конкретных случаев вспомнить не могу", – отвечает Пешко.

Пешко рассказывает, что во время каких-либо работ Коржич постоянно сидел в стороне, вместе с сержантами. Или, например, всем запрещали курить, а одному Коржичу это было разрешено.

Адвокат Скуратовича спросил, была ли у Пешко жизненная необходимость пользоваться мобильным телефоном. Сначала он ответил, что да, но после сказал, что была просто необходимость. На вопрос адвоката "какая необходимость?" потерпевший Пешко ответил: "В "змейку" играть".

Сергей говорит, что его устраивала ситуация, сложившаяся в роте. Ему не составляло труда покупать в магазине продукты и сигареты для сержантов. До армии он работал механиком, а также преподавал механику в колледже, поэтому неплохо зарабатывал и откладывал деньги.

Ранее Пешко рассказывал следователю, что каждую неделю не менее 4 раз в неделю сержанты заставляли рядовых отжиматься по 50 раз и очень любили команду "полтора" [замирание на полусогнутых руках]. Но на суде он отрицает, что давал такие показания. Он не помнит, что такое было, хотя протокол допроса подписал и написал, что с его слов там все записано верно.

Однажды Пешко отказался покупать одному из сержантов продукты и сигареты. Из-за этого всему взводу было запрещено курить.

Пешко рассказал, что, когда у Вяжевича и Коржича возник конфликт во время учений, сержант толкнул рядового в окоп, не давал вылезти оттуда и кидал ему под ноги лопаты. Ранее потерпевшие говорили, что Коржич спрыгнул в окоп сам.

Потерпевший рядовой говорит, что до армии у него было совсем другое представление и мнение о службе.

"Я очень расстроился. Думал, что армия – это когда ты учишься, служишь. А не занимаешься ерундой и не отжимаешься по приказу сержантов".

Напомним, тело Александра Коржича нашли в петле в подвале медицинской роты воинской части 3 октября 2017 года. Он провисел в петле семь дней. У солдата были связаны ноги, а на голову надета майка. Расследование громкого дела длилось полгода, рассматривались три версии гибели. В апреле 2018-го Следственный комитет сообщил, что Коржича довели до самоубийства коллеги. Мать солдата в эту версию не верит, а пострадавшие солдаты говорят, что у Александра Коржича не было причин сводить счеты с жизнью.

На скамье подсудимых — 23-летний Евгений Барановский, 20-летний Егор Скуратович и 23-летний Антон Вяжевич. Они обвиняются по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки должностным лицом) и ч. 3 ст. 455 УК (злоупотребление и превышение должностных полномочий, приведшие к тяжелым последствиям). Барановского также обвиняют по ч. 1 статьи 205-й (кража). Он вину признал частично по всем статьям, Скуратович и Вяжевич не признали ч. 3 ст. 455 — ту, которая касается смерти рядового Коржича.

На заседании 21 августа потерпевший Эдуард Казека рассказывал, что перед тем, как Коржича нашли повешенным в подвале, в роте его искали. В свою очередь бывший рядовой Ахмад-Артур говорит, что по роте ходили слухи – над Коржичем издевался какой-то военнослужащий на КМБ.