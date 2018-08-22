ВМС Британии перехватили российский фрегат в Ла-Манше 22.08.2018, 12:00

В операции участвовали минный тральщик HMS Hurworth и вертолет Wildcat HMA2.

ВМС Британии следили за одним из самых новых российских военных кораблей во время прохождения Ла-Маншем.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВМС Британии.

"Фрегат "Адмирал Макаров" стал последним судном, за которым пристально следили британские силы в Ла-Манше этого лета", - говорится в сообщении.

Фрегат присоединился к российскому флоту в конце прошлого года.

Как отмечается, за передвижением фрегата следили минный тральщик HMS Hurworth и вертолет Wildcat HMA2.

Как сообщалось, в начале августа британский эсминец HMS Diamond сопутствовал два российские военные корабли во время их прохождения через Ла-Манш.