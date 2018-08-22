Видеофакт: Водители не поделили полосу на проспекте Независимости в Минске 22.08.2018, 12:12

Конфликт случился на полупустой дороге.

Иногда даже на полупустой дороге между водителями случаются конфликты. Такая ситуация произошла с пользователем форума onliner.by с ником 1500683. Он ехал по проспекту Независимости со стороны площади Победы в направлении Октябрьской площади. В какой-то момент в его полосу попытался перестроиться водитель Toyota. Что произошло дальше?

— Все видно на видео: водитель Toyota ехал по полосе для автобусов, я ехал вместе с ним. И тут он начал перестраиваться. Было ощущение, что по зеркалам не смотрит. Я ему посигналил, мол, друг, аккуратнее. Его это, видать, разозлило, — рассказал корреспонденту Onliner.by 1500683.

На записи видно, что в тот момент, когда водитель Toyota пытался перестроиться, автор видео ускорился, если верить данным его регистратора, до 72 км/ч. После этого Toyota опередила его слева.

— Видимо, это его разозлило, и он меня опередил. А его друг, сидящий рядом, при этом облил меня пивом! На записи видна его рука с бутылкой. К сожалению, у меня было открыто окно, поэтому я был облит. Зол на него до сих пор. Поэтому и рад, что регистратор помогает увидеть происходящее ГАИ и другим гражданам и понять, кто же все-таки прав, а кто нет, — добавил наш читатель