«Пражская весна» напоминает о солидарности, которая нужна Беларуси и сейчас» 22.08.2018, 12:15

Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Какую роль сыграли события 1968 года для правозащитного движения?

21 августа исполнилось 50 лет с момента ввода войск стран социалистического блока в Чехословакию. Это стало окончанием "Пражской весны" - короткого периода демократических реформ и либерализации в ЧССР. Вместе с тем трагические события 1968 года не оставили равнодушными советских диссидентов, которые, понимая возможные негативные последствия, не побоялись провести акции несогласия и солидарности, пишет ПЦ "Весна".

Правозащитник Алесь Беляцкий рассуждает о той роли, которую сыграли события 1968 года в процессе становления правозащитного движения, и о противостоянии ценностей прав человека и тоталитарных традиций, которое тянется до сих пор.

"Сегодня очень памятный день для нашей истории и для правозащитного движения в частности. 50 лет назад СССР, в состав которого в то время входила и Беларусь, ввел войска в Чехословакию.

Это было брутальное подавление демократических устремлений чехов и словаков лагерем коммунистических стран во главе с СССР. К сожалению, белорусы также были вынуждены принимать участие в этой агрессии - те, кто проходил в то время службу. Ввод войск стран соцблока однозначно оценивается как военное вмешательство во внутренние дела Чехословакии. Оккупация привела к усилению реакции в самой Чехословакии, сотни тысяч людей были вынуждены уехать из страны, более ста человек погибли во время протестов против введения этих войск.

Более того, ввод войск имел еще более широкие последствия. Можно сказать, что иллюзии модернизации строя, который существовал в СССР и который выстраивался в странах социалистического лагеря, на этом закончились.

Ведь мечтой чешского общества было трансформировать авторитарную систему и построить, как говорили чешские руководители, "социализм с человеческим лицом", но это все закончилось катастрофой. Надежды демократически настроенной части людей, которые жили с Советском Союзе, были также втоптаны советскими танками в грязь".

"Танки идут по Праге

в затканой крови рассвета.

Танки идут по правде,

которая не газета.

Танки идут по соблазнам

жить не во власти штампов.

Танки идут по солдатам,

сидящим внутри этих танков..."

Евгений Евтушенко написал стихотворение-протест "Танки идут по Праге" 50 лет назад, когда во время оккупации Чехословакии находился в Коктебеле. Думал ли он, что через 45 лет российские танки уже будут идти по украинской Ялте и Севастополе? История повторилась на новом витке ...

Но те события вызвали и обратную реакцию. После того, как в СССР стало известно о вводе войск в Чехословакию, в стране было много случаев выражения солидарности. Самый известный из них - это "демонстрация семерых», которую устроили правозащитники в Москве буквально через несколько дней после вторжения танков в Прагу.

Семь человек с плакатами в поддержку демократических изменений и с требованием убрать руки от Чехословакии вышли на Красную площадь, а точнее на Лобное место - туда, где еще в Средние века проходили публичные казни. Но через несколько минут после начала акции они были грубо задержаны. Одному из участников во время задержания даже выбили зубы. Вскоре двое из этой семерки попали в психиатрическую больницу, еще двоих посадили в тюрьму, а остальные трое были отправлены в ссылку.

"Да, власть не могла простить им такой смелый и мужественный поступок. Но это высказывание протеста было очень важно для правозащитного движения, которое в то время существовало в СССР.

Оно остается важным и для нас как показатель личного гражданского мужества правозащитников, которые действовали с СССР 50 лет назад в значительно более сложных условиях, чем работаем сейчас мы. Они однозначно знали, что будут преследоваться и будут репрессированы, но, тем не менее, они не могли молчать. Они спасли честь демократически настроенной части тогдашнего общества в СССР.

Их казалось бы безнадежный поступок высоко оценили сами чехи и словаки, о чем высказывался диссидент и будущий президент Вацлав Гавел. Кстати, несмотря на трагические события 1968 года, не прошло и десяти лет, как Гавел вместе с друзьями и соратниками объявил о создании Хартии'77, которая выражала дальнейшее стремление чехов и словаков к демократии, соблюдению прав человека и борьбе с агрессивной системой коммунистического режима" , - рассуждает о важной роли той акции солидарности Алесь Беляцкий.

Однако помимо "демонстрации семерых" были и другие попытки выразить солидарность с чешским и словацким народами, в том числе и на территории Белорусской ССР. Например, заведующий хозяйством 49-ой школы Минска Николай Якимович и лаборант этой школы Роберт Люхтиков ночью 22 августа расклеили и разбросали по центру столицы значительное количество листовок с текстом протеста против советской оккупации Чехословакии. В результате их не нашли. Меньше повезло гродненским студентам Александру Романову и Сергею Коленченко, которые в знак протеста против действий советских войск раскрашивали и разрывали портреты вождей пролетариата, которые висели в здании педагогического института. После нескольких таких акций их задержали и осудили на четыре и три года заключения.

Все эти события пятидесятилетней давности ярко показали полярность демократических ценностей и ценностей тоталитарных систем.

Но вопрос противодействия тоталитарным традициям остается актуальным по сей день, уверен Алесь Беляцкий. Ведь эти традиции Советского Союза в большой степени были заимствованы нынешним руководством как России, так и Беларуси.

"То, что произошло в 2014 году - аннексия Россией Крыма, трагедия, которая произошла на наших глазах, и другие агрессивные шаги России показывают, что, к сожалению, дух и традиции тоталитаризма очень живучи на просторах СССР и в частности в России. Мы, белорусы, должны делать из этого выводы.

Мы все-таки смогли избежать многих войн за последние 25 лет: войны в Чечне, в Грузии и Сирии, и других конфликтов, в которых Россия активно участвует как на постсоветских просторах, так и во всем мире. Вместе с тем идеалы демократии, прав человека, о которых тогда высказались чешский и словацкий народы, а также советские диссиденты, для нас пока что остаются насущными маяками, на которые мы должны равняться и в направлении которых мы должны идти. События 1968 года напоминают нам о важности солидарности и поддержки, которые так нужны Беларуси и сейчас", - подводит итог правозащитник.