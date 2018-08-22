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В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта

  • 22.08.2018, 12:21
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Фото: PAP/EPA

Гражданин РФ готовил взрыв.

В Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержан 31-летний гражданин России, сообщили в среду в генпрокуратуре ФРГ, передает ria.ru.

"Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции. Кроме того, была обыскана квартира подозреваемого", — говорится в пресс-релизе, распространенном в среду.

В документе указано, что задержанный "подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ".


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