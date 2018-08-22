Наконец-то я понял, как разбогатею Виктор Шендерович

22.08.2018, 12:25

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Виктор Шендерович

Давайте, правда, завалим МВД информацией о преступлениях группы уроженцев Петербурга.

Наконец-то я понял, как разбогатею.

Стану информатором МВД.

Уже приступил к написанию заявления о совершении захвата власти, по предварительному сговору, группой уроженцев г. Санкт-Петербурга.

Это десять миллионов сразу.

Потом напишу им про коррупцию в "Байкалфинансгрупп", давление на суд и массовое убийство в Беслане. Далее везде...

Давайте, правда, завалим МВД информацией о преступлениях. Они ж не в курсе.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»