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Наконец-то я понял, как разбогатею

  • Виктор Шендерович
  • 22.08.2018, 12:25
  • 2,107
Виктор Шендерович

Давайте, правда, завалим МВД информацией о преступлениях группы уроженцев Петербурга.

Наконец-то я понял, как разбогатею.

Стану информатором МВД.

Уже приступил к написанию заявления о совершении захвата власти, по предварительному сговору, группой уроженцев г. Санкт-Петербурга.

Это десять миллионов сразу.

Потом напишу им про коррупцию в "Байкалфинансгрупп", давление на суд и массовое убийство в Беслане. Далее везде...

Давайте, правда, завалим МВД информацией о преступлениях. Они ж не в курсе.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


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