Наконец-то я понял, как разбогатею
- Виктор Шендерович
- 22.08.2018, 12:25
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Давайте, правда, завалим МВД информацией о преступлениях группы уроженцев Петербурга.
Наконец-то я понял, как разбогатею.
Стану информатором МВД.
Уже приступил к написанию заявления о совершении захвата власти, по предварительному сговору, группой уроженцев г. Санкт-Петербурга.
Это десять миллионов сразу.
Потом напишу им про коррупцию в "Байкалфинансгрупп", давление на суд и массовое убийство в Беслане. Далее везде...
Давайте, правда, завалим МВД информацией о преступлениях. Они ж не в курсе.
Виктор Шендерович, «Фейсбук»