Стало известно, как выглядел внук Всеслава Чародея 1 22.08.2018, 12:32

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Фото: ctv.by

Археологи совершили неожиданное открытие в Друцке.

Во время раскопок в Друцке белорусские археологи нашли останки юного вельможи, захороненные по христианским канонам в каменном саркофаге. Предположительно, это внук князя Всеслава Чародея, с именем которого связан наибольший расцвет Полоцкого княжества, сообщается в сюжете канала СТВ.

— Можно точно сказать, что это ребенок высокого социального статуса, предположительно из рода Глебовичей. Погиб вместе с княжескими дружинниками, родственниками, противоборствуя в междуусобице с другим княжеским родом Рогволодовичей, — рассказал антрополог Николай Помазанов.

Кропотливая работа антропологов и скульпторов позволила с точностью воссоздать облик жившего в XII веке княжича. В своей работе исследователи использовали методику выдающегося советского ученого Михаила Герасимова. В середине XX века он пришел к выводу, что толщина, вид и рельеф кожных покровов на черепе и скелете напрямую зависят от рельефа костей и их структуры. Герасимов создал более 200 скульптурных портретов-реконструкций исторических личностей (в том числе Ярослава Мудрого и Тамерлана).

По методике Герасимова до сих пор работают антропологи всего мира. Они покрывают череп мягкими тканями слой за слоем, ориентируясь на рельеф костей. Одни исследователи работают вручную, другие используют компьютерные технологии, создавая 3D-модель.