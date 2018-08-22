В Австралии безработный учитель сорвал джекпот в полмиллиона долларов 22.08.2018, 12:34

Cчастливчик сразу же решил уйти на пенсию.

В Австралии безработный учитель выиграл в лотерею джекпот и решил выйти на пенсию. Об этом сообщило издание Daily Mail, пишет Lenta.ru.

Житель окраин города Перт, столицы штата Западная Австралия, признался, что поначалу не мог поверить своему счастью. «В моей жизни была черная полоса, и я чувствовал себя таким неудачником, что, даже когда совпали первые четыре номера из шести, я не думал, что выиграю много денег», — отметил он.

Но сидевшая рядом семья подтвердила, что он действительно сорвал куш в 700 тысяч австралийских долларов (около 515 тысяч долларов США).

Австралиец добавил, что не собирался покупать лотерейный билет, считая, что раз ему не повезло в жизни, то и выиграть ничего не получится. Теперь он уверен, что деньги стали наградой за его терпение и злоключения: «Я всю жизнь проработал учителем, но в последние месяцы не мог найти себе место. Отсутствие работы и неуверенность в том, что я смогу обеспечить себя на пенсии, вгоняли меня в депрессию».

Мужчина признался, что после известия о выигрыше «он переполнился адреналином» и теперь старается успокоиться, чтобы потратить деньги разумно. Австралиец уже решил, что на работу не вернется.