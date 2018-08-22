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Грузия подала против России иск в Страсбургский трибунал

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  • 22.08.2018, 12:43
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Иск связан с политикой на оккупированных после войны 2008 года землях.

Во вторник, 21 августа, Минюст Грузии подал в Европейский суд по правам человека межгосударственный иск против Российской Федерации, в связи с убийством в Южной Осетии Арчила Татунашвили и других нарушений прав человека.

Об этом со ссылкой на ведомство передает Грузия Online.

"Иск касается административной практики массовых притеснений, задержаний, нападений и убийств населения Грузии проживающего на оккупированных территориях и за так называемой линией оккупации, которые особенно усилились после войны 2008 года и достигли критической черты в феврале этого года во время пыток и убийства Арчила Татунашвили", - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что Россия, а также подконтрольные ей оккупационные власти всячески пытаются скрыть свои преступление и запутать следствие, создавая альтернативные версии и подделывая отчеты о медицинской экспертизе тела Татунашвили.

В связи с этим Грузия настаивает, чтобы Страсбургский трибунал установил ответственность РФ за нарушение целого ряда статей Европейской конвенции.

"У этих нарушений есть дискриминационный мотив, который служит цели еще большего притеснения и запугивания этнических грузин, чтобы помешать возвращению населения Грузии в Абхазию и Цхинвальский регион", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили был похищен оккупационными властями Южной Осетии, когда приехал в родное село к родственникам. Его обвинили в "диверсионной деятельности", после чего он якобы упал с лестницы во время конвоирования и погиб.

Тело Татунашвили оккупанты передать Грузии отказались.


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