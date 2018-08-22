Крик души белоруса, который почти два года судится с таможней 3 22.08.2018, 12:48

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Белорус добивается возврата своего имущество от Гродненской региональной таможни.

"Таможня дает добро" - так звучит фраза известного персонажа фильма "Белое солнце пустыни". В том случае на самом деле таможня добро не давала, и чего это стоило героям как с той, так и с другой стороны - факт известный. В нынешней истории таможня добро тоже не дала, но поскольку времена у нас мирные, то отношения тех, кто перевозит, и тех, кто запрещает это делать, перешли исключительно в правовую плоскость. Только вот взгляд у различных органов на одни и те же события оказался разным.

В редакцию abw.by обратился Эдуард и рассказал занятную историю:

"Я часто выезжаю в Польшу по рабочим вопросам. На обратном пути, как правило, закупаюсь потребительскими товарами. Родственников у меня много, поэтому везу кофе, печенье, конфеты, бытовую химию. Все-таки там это все дешевле. 18 ноября 2016 года я вместе с супругой возвращался в Беларусь через пункт пропуска "Берестовица" Гродненской региональной таможни по "зеленому" коридору.

В соответствии с ч.1 ст.6 Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, "зеленый" коридор является специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную границу в багаже товаров для личного пользования, не подлежащих декларированию.

Сотрудники ОТОиК №2 ТП "Берестовица" решили проверить мою машину и взвесили весь товар - получилось 47 килограммов на двоих.

В соответствии с ч.1.18 Указа Лукашенко №360 к товарам для личного использования не относятся товары, ввозимые через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами в багаже чаще одного раза в три календарных месяца, если таможенная стоимость таких товаров превышает сумму, эквивалентную 300 евро, и (или) общий вес превышает 20 килограммов (в ред. от 11.02.2016).

В общем, таможня посчитала, что я не задекларировал часть товара, и составила в отношении меня протокол по ч.1 ст.14.5 КоАП РБ. Не буду вдаваться в тонкости, но скажу сразу, что первый суд постановил направить административное дело на дополнительную проверку. Например, инспектор ОТОиК получил разрешение на осмотр автомобиля, а фактически совершил досмотр. В печатном документе при направлении дела в суд к слову "осмотр" шариковой ручкой спереди дописали букву "д". Суд это "художество" учел.

Кроме того, я заявил ходатайство о приобщении к материалам проверки записей нагрудных видеорегистраторов инспекторов таможни. Пока дело гуляло из суда в таможню и в обратном направлении, суд состоялся в мае 2017 года. Решение суда - дело прекратить.

Товар соответственно подлежал возврату, о чем я получил письмо от Гродненской региональной таможни.

В основном я нахожусь в разъездах, поэтому ехать специально на таможню за изъятым и впоследствии возвращенным мне товаром не было ни желания, ни возможности. Решил, что при следующей поездке в Польшу заберу свое имущество.

Уже в конце сентября 2017 года такая возможность представилась. Проезжал снова через "Берестовицу", и сотрудники таможни опять подвергли досмотру мой автомобиль. В общем, все как в прошлый раз: выгружаем, взвешиваем, протокол, опись, часть вернуть, часть изъять.

Но процесс почему-то затягивался. Инспектор таможни бегал туда-сюда, просил меня написать объяснительную о том, когда я раньше пересекал границу и что провозил. Пробив по соответствующей базе данных о перемещении, сотрудник назвал мне даты. Я так и указал, что да, пересекал, но товары через границу в указанные периоды не перемещал. Несколько раз инспектор таможни уходил в служебное помещение, я так понял - советоваться. Вернувшись, он попросил дописать в объяснительной, какие вещи сейчас при мне и что я их перевожу через границу. Я пошел навстречу и решил дописать уже между строк объяснительной, даже больше в шутку, чем серьезно, что перемещал два бутерброда с сыром производства РБ, пол-литра минеральной воды "Дарида", которые еще в Беларуси купил и ввожу обратно. Зачем инспектору это было нужно, я выяснил позже, когда ознакомился с данными видеорегистраторов таможенников в суде. В данной же ситуации я знал, что в соответствии с пунктом 1.18 указа №360 б/у товары, ввозимые обратно в неизменном состоянии, декларированию не подлежат.

Скажу откровенно: спорить с таможенниками сложно, поэтому я стал опять готовиться к суду. Такой суд состоялся, и постановлением от 6 марта 2018 года административное дело было прекращено в связи с недоказанностью вины, а товар, изъятый 24.09.2017 в рамках административного процесса, подлежит возврату.

Вроде бы конец истории, но оказалось, что это было только начало. А все потому, что товар возвращать мне никто не спешил. Почему - расскажу чуть позже. Сейчас время поговорить о другом. Ознакомившись в суде с материалами административного дела в отношении меня, я наткнулся на видеозаписи с нагрудных регистраторов сотрудников таможни. Так вот, когда я в сентябре 2017 года пересекал границу, начальник отдела таможни в служебном помещении вел служебный диалог с подчиненными...

Запись с регистратора имеется в распоряжении журналистов, они привели выдержку из нее в виде стенограммы.

Дата - 24.09.2017. Место событий - Республиканский пункт таможенного оформления "Берестовица" Гродненской региональной таможни (РПТО "Берестовица").

Действующие лица: начальник отдела (НО), инспектор - мужчина (ИМ), инспектор - девушка (ИД).

ИД: Так что, на него протокол?

НО: Да. Пока еще акты досмотра…

ИД: Нет-нет, я не это хочу спросить. Мы возврат ему делать будем?

НО: Будем. В протоколе опроса, там Вадик возьмет объяснение заодно и по той поездке, что он ранее возил. То есть 30.09, слышишь… Он ездил, и нам надо узнать, возил он - не возил. Если он не возил, то под соглашение пойдет, а если возил… Да, то есть надо ПРИШИТЬ ему, что в сентябре он возил.

ИМ: 15.11 в том году?

НО: Нет, 15.09 по базе ты возьмешь. Надо установить, дата есть у нас, в сентябре, что он ранее возил, допустим: "Я возил алкоголь и продукты питания, моющее-чистящее". То есть это к тому, что ты сейчас будешь брать, что он в августе ездил и возил, допустим.

ИМ: Ну так отразить в протоколе…

ИД: И тогда 47 было, ну слушайте, ну он вообще.

ИМ: Да ему просто нравится.

ИД: Он тут судился с ноября до мая.

ИМ: И что в итоге?

ИД: Вернуть ему.

ИМ: А вернули все или часть?

ИД: Нет, все вернули. Но а как вернуть?

НО: Ну хорошо, ему штраф дали, признали протокол или прекратили протокол за отсутствием состава?

ИД: Нет, суд был.

НО: А, то есть ввалили ему, ввалили?

ИД: Штраф был ему, конечно (штрафа не было, дело прекращено за недоказанностью вины. - Прим. ред.). Постановлением суда ему вернули.

НО: Короче, смотри, Вадик, в опросе отражаем август и сентябрь года.

ИМ: А зачем сентябрь?

НО: Ну нам для возврата товара, который на складе, просто на август нам нужно предложение, что я возил в сентябре. Что он там возил? Продукты питания, алкогольные напитки…

ИД: В сентябре 2016 года?

НО: Да, то есть ПРИШИТЬ. Потому что, если сразу начнем, он может догадаться. Ну давай, работай (встает и уходит из помещения).

Как я понял, инспектор поэтому тогда и бегал туда-сюда, просил что-то написать в объяснительной после совета своего руководителя. А тот велел "ПРИШИТЬ", да так, чтобы я не догадался. Для таможни, как я понял, был важен факт перемещения товаров более одного раза в течение трех месяцев, чтобы признать их "не для личного использования".

В итоге таможня наперекор решению суда задержала возвращенный мне этим решением товар, изъятый в сентябре 2017 года. На каком основании таможня так поступила? А как же постановление суда? Согласно этому документу моя вина доказана не была, а это означает, что правонарушения как такового нет. Или я не так понимаю?

Статья 2.7 ПИКоАП РБ. Презумпция невиновности

1. Лицо не может быть привлечено к административной ответственности, пока в порядке, установленном настоящим Кодексом, не будет установлена его виновность в совершении правонарушения, предусмотренного Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

2. Обязанность доказывать виновность лица, в отношении которого ведется административный процесс, возлагается на должностное лицо органа, ведущего административный процесс, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Лицо, в отношении которого ведется административный процесс, не обязано доказывать свою невиновность.

Странным мне также показалось обращение при этом к статье 56 Таможенного кодекса ЕАЭС "Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через границу Таможенного союза". Я написал жалобу на действия Гродненской региональной таможни в ГТК РБ: потребовал выполнить решение суда о возврате товара, а еще попросил дать правовую оценку словам должностного лица таможни нечто мне "ПРИШИТЬ" в рамках административного процесса.

Не вдаваясь в тонкости переписки с таможенными органами, приведу выдержку из ответа ГТК РБ по моей жалобе:

Если перевести на язык, доступный простому обывателю, это звучит так: "Если мы, таможня, вашу вину не доказали и дело в суде прекращено, то это не значит, что нет факта незаконного перемещения товара".

Я в недоумении: суд дал правовую оценку этому "факту незаконного перемещения" и дело прекратил, то есть сам факт отсутствует. Дела по этой категории рассматривает суд, и он вынес решение. Что еще нужно? Относительно фразы должностного лица "ПРИШИТЬ" вообще, на мой взгляд, оригинально ответили

Выходит, руководитель отдела таможни просто не тот термин употребил. Сама же видеозапись не свидетельствует о незаконности начала административного процесса, как следует из поступившего в мой адрес письма.

В соответствии с этим же ответом ГТК РБ, если в отношении товаров, которые подлежат декларированию, принято решение о возврате, то они должны быть помещены на временное хранение. Поскольку такие таможенные операции я в установленные сроки не совершил, то товары были задержаны таможенным органом в соответствии с главой 51 ТК Таможенного союза согласно протоколу задержания товаров. Все правомерно - с их точки зрения. Но я считаю, что для таможни первоочередное значение имеет решение суда, а не собственные решения и распоряжения.

Прокуратура же разъяснила ситуацию так: в связи с тем что я не уплатил вовремя таможенные платежи, Гродненская региональная таможня приняла решение взыскать эти платежи через суд вместе с пеней за счет изъятого ранее имущества, что и сделала в итоге.

Только загвоздка в том, и я опять к этому возвращаюсь, что суд-то признал, что моя вина в провозе незадекларированного товара таможенными органами не доказана, товар надо вернуть, а по факту он изъят и обращен в доход государства.

В настоящее время я готовлю документы в Верховный суд, буду оспаривать решение таможенных органов. Очень хотелось бы, чтобы суд оценил терминологию таможенников при ведении административного процесса.

Потому что слово "ПРИШИТЬ", с моей точки зрения, имеет вполне себе конкретное значение".