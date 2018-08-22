«Для спасения народа нужно действовать масштабно» 1 22.08.2018, 12:59

Решад Меметов

Фото: krymr.org

Рассказ крымскотатарского активиста.

Крымский активист Решад Меметов имеет большой опыт участия в крымскотатарском национальном движении, он продолжает общественную деятельность и после аннексии Крыма Россией. О том, почему активист считает важным сохранять гражданскую активность, а также об общественных инициативах в крымскотатарской общине – Решад рассказывает в интервью Крым.Реалии.

– Решад, вы активист с большим стажем, как попали в крымскотатарское национальное движение?

– До возвращения на Родину в Крым у меня была прекрасная беззаботная жизнь с работой и хорошей зарплатой. Но когда появился шанс вернуться на свою историческую Родину, то не было никаких сомнений, все оставил и приехал.

В Крыму обосновался в Белогорском районе. И тут сразу начались проблемы. На работу в колхоз не брали, прописку не давали. Получался замкнутый круг – работу не давали, потому что не было прописки, прописку не давали, потому что не было работы. И тогда я вместе с еще несколькими такими же отчаявшимися обивать пороги власти объявил голодовку в знак протеста. Тогда на такие поступки власти не закрывали глаза, поняв, что я не шучу, меня пригласили в отдел кадров – вот так стал работать в колхозе. Но вскоре колхоз развалился, пришлось зарабатывать себе на жизнь частным подворьем, чем до сих пор и занимаюсь.

Проблем у крымскотатарского народа в то время была масса. Нужно было обустраивать свой быт, возрождать культуру. Стоять в стороне от этих процессов не мог, а потому возглавил сельский меджлис, стал помогать соотечественникам. В двухтысячных оставил эту должность и стал больше уделять времени работе в районной общественной организации.

– Чем вам нравилась эта общественная деятельность?

– Нравилась и нравится тем, что имеешь возможность работать в команде, где людей объединяет не желание заработать, а желание бескорыстно помогать людям. Мы проводили мероприятия, встречи, реализовывали социально значимые проекты. В общем-то, жили интересно и получали удовольствие от своей общественной работы.

Решад Меметов

– Что-то изменилось в вашей общественной деятельности после 2014 года?

– Изменилось очень многое. Наша общественная организация не стала перерегистрироваться. Первое время вообще все были дезориентированы. В душе наступила какая-то пустота. У многих попросту был страх за свое будущее. Но постепенно вновь заработали общественные инициативы. Активисты стали вновь проявлять свою деятельность, а значит – гражданское общество в Крыму не было уничтожено.

– Какие вы бы могли назвать самые запомнившиеся общественные инициативы последних лет в Крыму?

– Очень мощной инициативой стал «Крымский марафон» по сбору десятирублевых монет для погашения штрафов крымских активистов. Практически никто не остался в стороне, в результате удалось собрать средства для оплаты всех штрафов.

Очень нужной стала инициатива «Наши дети» Лили Буджуровой и Эльзары Ислямовой по оказанию материальной помощи детям крымских политузников.

Поддержка возле судов, когда проходят заседания по делам крымских политузников. Такая моральная поддержка, когда активисты и просто неравнодушные люди приходят к судам, очень важна.

Есть еще ряд инициатив очень нужных и полезных, но для их перечисления не хватит лимита нашего интервью. Главное, что страха у активистов уже нет, хотя есть опасения за свою безопасность.

– Какие методы для запугивания активистов используют в Крыму?

– Самые разные. Это и аресты, и обыски, и похищения, и пытки, и психологическое давление, увольнения с работы и тому подобное. Бывают и совсем грязные трюки, когда действуют через угрозы родным. Могут пустить слух, что активист сотрудничает с ними. Методов много, и все они идут в ход в современном Крыму, поэтому, что скрывать, многие не решаются активно проявлять свою гражданскую позицию.

– С каким объединением вы сейчас работаете?

– Работаю с общественным движением «Крымская идея». Меня привлекает, что это объединение ставит целью возрождение крымскотатарского национального движения. Я в национальном движении уже давно, оно мне близко и полностью понятно. Именно оно способно сохранить наш народ с его вольнолюбивыми традициями и менталитетом в современных крымских реалиях. Все остальное – это локальные действия, а нужно действовать масштабно, присущими нашему народу мирными методами борьбы.