Суд по «делу профсоюзов»: Последнее слово Игоря Комлика 3 22.08.2018, 13:21

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Выступление профсоюзного лидера сопровождалось смехом и аплодисментами.

Текст выступления главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика на суде по "делу профсоюзов", произнесенные на судебном заседании 17 августа 2018 года (с небольшими сокращениями) опубликовал правозащитный центр «Весна»:

- Перед тем, как Высокий Суд вынесет свое решение по рассматриваемому делу, я хотел бы еще раз напомнить суду о конституционной приоритетности в белорусском законодательстве положений ратифицированных международных договоров в отношении Законов Беларуси, декретов и указов Лукашенко. Эта норма верховенства международных договоров закреплена в ст. 8 и ст. 116 Конституции Беларуси. В ст. 8 говорится: «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства».

Я хочу напомнить Высокому суду, что согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года "О нормативных правовых актах Республики Беларусь": "Конституция - Основной Закон Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений".

О приоритетности норм международных правовых актов указывается и в статье 33 Закона «О международных договорах Республики Беларусь": "Международные договоры Республики Беларусь подлежат добросовестному исполнению Республикой Беларусь в соответствии с международным правом."

(Игорь Комлик подробно рассказывает о нормах права, которые содержатся в международных договорах Республики Беларусь)

Я хотел бы вновь обратиться к содержанию Конвенций Международной организации труда (Далее по тексту - МОТ. Ред.) №87 и 98, поскольку они являются частью действующего на территории Республики Беларусь законодательства. Конвенции ратифицированы Республикой Беларусь и зарегистрированные в Национальном реестре правовых актов. На сайте mintrud.gov.by эти конвенции отмечены как основополагающие конвенции МОТ, ратифицированные Республикой Беларусь.

(Игорь Комлик приводит некоторые статьи Конвенции МОТ №87 и №98, где ведется речь о праве рабочих организовываться, выбирать аппарат, о праве вступать в международные организации трудящихся и т.д.).

Профсоюз РЭП является структурной единицей одной из глобальных международных организаций рабочих IndustriALL, которая в свою очередь действует в соответствии со своим уставом, целями и задачами и защищена от вмешательства национальных правительств в ее деятельность.

Поскольку в Республике Беларусь чиновниками постоянно нарушались и продолжают нарушаться взятые на себя международные обязательства, обусловленные вышеприведенными конвенциями МОТ №№87 и 98, эти нарушения в течение нескольких лет становились предметом обсуждения руководящих органов МОТ. Грубые нарушения фундаментальных прав профсоюзов, которые не прекращаются, стали причиной того, что в июне 2003 года делегаты рабочих на Международной конференции труда представили жалобу о невыполнении Правительством Беларуси вышеизложенных Конвенций.

Эта жалоба, а также подготовленная Комитетом по свободе объединений рекомендация передать обвинения, которые находятся на рассмотрении в деле №2090 в комиссию по расследованию МОТ, были одобрены Административным советом МОТ.

На первой сессии, которая проходила 28-30 января 2004 года в Женеве, Комиссия приняла решение, что процедура ее работы будет носить характер судебного разбирательства ....

В рамках работы Комиссии были допрошены 70 свидетелей со стороны профсоюзов, а также представители правительства Беларуси, среди которых министр труда и социальной защиты, министр иностранных дел, заместитель генерального прокурора, министр юстиции и другие.

Итоговый доклад Комиссии по расследованию нарушений прав профсоюзов, состоит из 200 страниц, был принят на 3-й сессии в июне 2004 года. В докладе содержались описания фактов нарушений прав профсоюзов, а также 12 Рекомендаций Правительству Беларуси.

(Игорь Комлик подробно объясняет суть рекомендаций и их правовой статус).

Возможно все то, что было сказано выше Вас утомило, но сказанное свидетельствует о том, что уголовного дела вообще не должно было быть в природе, даже если бы профсоюз РЭП получал какие-то денежные средства, как солидарную помощь от профсоюзов, входящих в международное профсоюзное объединение. О чем, кстати, в суде говорили свидетели Александр Ярошук, Подолинский, Щукин.

Это уголовное дело состряпано людьми, которые не имеют никакого понимания в профсоюзном движении и которые игнорируют международно-правовые акты и Конституцию Республики Беларусь, а потому, как минимум, они являются правонарушителями. Я об этом неоднократно говорил и на предварительном следствии, и в суде.

Но, исходя из того, что уголовное дело существует и я привлечен по нему в качестве обвиняемого, хочу дать оценку этому уголовному процессу и тот доказательной базе, которая была представлена ​​Высокому Суду, а также напомнить требования статьи 351 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь:

- Приговор суда должен быть законным, постановленным на основании закона;

- Приговор суда должен быть обоснованным, т.е. на основании только тех представленных доказательств, которые всесторонне, полно и объективно исследованы в судебном заседании;

- Приговор должен быть мотивированным, содержать мотивы принятых выводов и решений на основании доказательств принятых во внимание суда;

- Приговор должен быть справедливым. Каждый невиновный подлежит оправданию;

- При постановлении приговора суд должен ответить на следующие вопросы: доказано ли, что имело место деяние, в котором нас обвиняют, доказано ли, что мы совершали инкриминируемое действие, доказано ли, что это деяние является преступлением.

В своем последнем слове я хотел бы отразить свою точку видения на вопросы, поставленные перед судом. Прежде всего о доказательствах, которые суду представила обвинение.

Согласно ст. 105 УПК Республики Беларусь каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения отнесенности, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности - с точки зрения достаточности для решения уголовного дела в судебном разбирательстве.

Те доказательства, которые были представлены суду обвинением, не выдерживают никакой критики. Часть их не имеет отношения к инкриминируемому периоду, еще часть доказательств является недопустимой, поскольку получены с нарушением конституционных прав и свобод граждан. В частности, показания свидетелей были получены в ходе предварительного следствия путем наводящих вопросов и под воздействием незаконного психологического давления.

Остальная часть доказательств не может быть названа точными, поскольку, либо были сфальсифицированы, либо основывались на предположениях и догадках.

Мне в СИЗО говорили: "Не будешь говорить, пойдешь первым номером!" Да, я считаю это давлением. Я отказался, но это даже никак не оформили. Или стороне обвинения неизвестно, что это должно оформляться соответствующим документом? Вот цена показаний ваших свидетелей, в том же ДФР.

Доказательства, полученные с нарушением закона не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказательства любых обстоятельств, указанных в ст. 89 УПК.

Обвинением за время судебного заседания не было представлено ни одного доказательства, которое могло бы послужить стопроцентным основанием для вынесения обвинительного вердикта судом.

Хоть один свидетель, а вы опросили по делу более 800 человек, сказал, что Комлик воровал?

Состряпанное уголовное дело является политически мотивированным, направленным на уничтожение одной из немногих, единственной эффективной, независимой организации, которая занимается защитой социальных и экономических интересов трудящихся Республики Беларусь. Для достижения этой цели были использованы различные методы: политический сыск (агент КГБ), оказывалось давление на членов профсоюза на стадии их задержания и предварительного следствия и все это сопровождалось компанией клеветы в средствах массовой информации.

С таких "журналистских расследований" напрашивался вывод, что членами профсоюза РЭП являются беспринципиальные "лохи", поскольку Комлик и Федынич воровали профсоюзные деньги, приобретали за их недвижимость, и ни один член профсоюза этого не заметил. И только благодаря доблестным работникам ДФР и Следственного комитета это удалось разоблачить.

Согласитесь, что такая ситуация дискредитирует не только меня и Федынича, как расхитителей профсоюзного имущества, но и сам профсоюз, как организацию, неспособную проконтролировать, куда же расходуются ее финансовые средства.

Когда-то в детстве я мечтал быть милиционером, а теперь я остерегаюсь своей мечты.

Вам непонятно, что у людей могут быть принципы, и у людей может быть мораль ...

Но это если рассматривать профсоюз как общественную правозащитную организацию, имею в виду профсоюз РЭП. Но тут дело в том, что испугавшись выступлений граждан Беларуси, которые прокатились по всей стране в 2017 году и направленных против положений декрета №3, в которых принимали активное участие и члены профсоюза РЭП, чей-то разгоряченный мозг породил идею связать профсоюз РЭП с финансированием «экстремистских вооруженных формирований». И тогда все действия так называемых «правоохранительных органов», начиная с марта 2017 года и по сегодняшний день, становятся логичными и понятными.

Это и внедрение агента КГБ в профсоюзную организацию, и одновременные обыски в двух квартирах, которые происходили в марте прошлого года по делу «Белого легиона» и в августе 2017 года уже по "делу профсоюза". В одной квартире проживал я с женой, во второй мой сын со своей семьей, это и сюжет о "Белом легионе", показанный по БТ, который связывал его с «фашизмом» и «международным терроризмом», где одним из действующих лиц был и мой сын, а также статью на сайте vesty24.by в день начала судебного заседания, по поводу возможного финансирования профсоюзом незаконных вооруженных формирований, а также высказывание прокурора в суде по поводу сопровождения к границе меня сыном или сына мной.

В свете этого становится понятным и наличие фейкового электронного почтового ящика, якобы, по версии следствия принадлежащего мне и в котором находилась так называемая выписка из литовского банка, которая в свою очередь должна была подтвердить факт получения мною денежных средств из-за рубежа.

Понятным и логичным становится то давление, которое оказывалось на граждан, проходивших по делу в качестве свидетелей при их задержании в августе 2017 года со стороны сотрудников ДФР, продиктованное необходимостью получить от них "правильные" показания, которые затем предъявлялись мне, с целью получить от меня такие же "правильные" ответы. Мне так и говорили при задержании 2 августа, когда меня посадили в автомобиль с работниками ДФР: "Так, даете 3 правильные ответы на наши вопросы и вы будете дома". Но я не дал никаких ответов и поэтому оказался в изоляторе, где "барабашка" мне три дня копал на мозги о сложностях пребывания в изоляторе временного содержания, и в СИЗО. Мол, вот ты давай признавайся, облегчение будет".

И это что, не психологическое давление? Или тот факт, когда жена пришла, принесла мне лекарство, ей сказали так: уговори его говорить что нужно и пусть он капает это лекарство себе сколько пожелает. Она в течение двух дней не могла мне передать эти лекарства, которые мне нужно принимать дважды в день.

И как это называется с точки зрения прокуратуры?

Я уже не говорю о тех действия, о которых неоднократно упоминал, о событиях 2014 года. Теперь человек, который был в этом замешан работает в Генеральной прокуратуре заместителем генпрокурора.

Кстати, когда мой сын находился в незаконном заключении более 100 дней, сначала во внутренней тюрьме КГБ, потом в следственном изоляторе на улице Володарского, сотрудники следственных органов интересовались его связями с профсоюзом РЭП, а до того, как фигурантам "дела патриотов" изменили квалификацию из статьи о массовых беспорядках на статью о незаконном вооруженном формировании, в предъявляемых обвинениях, скажем так, фигурировало участие в массовых беспорядках начиная с 2011 года. Это вас не наводит на определенные мысли?

Тем более, что в декрете №24 указано, что если безвозмездная иностранная помощь оказывается для экстремистских целей, для политических целей, то тогда организация подлежит закрытию. Эта власть уже давно думает о том, как прихлопнуть профсоюз РЭП. Поэтому я говорю новым членам профсоюза, что самое главное наше достижение за это время в том, что нас уже 15 лет хотят уничтожить, а мы есть. К нам приходят люди и мы растем количественно. Вас все это беспокоит. Вам чешется во всех местах, чтобы нас уничтожить.

(Смех в зале, аплодисменты. Судья просит Комлика подбирать слова).

Чтобы понять, чем же не угодил профсоюз господам, которые находятся у власти, я хотел бы обратиться к статистике, которая недавно была опубликована в "Свободных новостях" в статье "Убогие или очень бедные". Тут обвинитель говорила о наших мизерных зарплатах.

Так вот, мы еще состоятельные в отличие от тех условий, которые создало государство другим людям. Вот данные Белстата, о том, кто получал в 2017 году официальный доход ниже бюджета прожиточного минимума. Для справки: на сегодняшний день БПМ составляет 236 рублей. Таких граждан, которых можно отнести к числу малообеспеченных в Республике Беларусь - 5,9%, или 559 214 человек. По сравнению с 2016 годом, во всех областях, кроме Могилевской, произошло увеличение количества малообеспеченных граждан. Кроме того, за последний год увеличилось число тех, кто живет на половину бюджета прожиточного минимума и даже еще меньше. По Беларуси эта цифра составляет 28 тысяч граждан.

Так что я вхожу в число почти миллиона граждан, проживающих на такие деньги. Я уже не говорю о пособии по безработице, которое наше государство считает достаточным, и при этом человек еще должен поработать.

Среди этих граждан есть и такие, которые попали под действие декрета №3 и представители государства хотели залезть в их худые кошельки, обложив их, по меркам цивилизованного мира практически нищих, еще и налогом на тунеядство.

Гражданам Беларуси разослали 470 тысяч "писем счастья". Профсоюз РЭП поднялся на их защиту. И сегодня мы можем записать в свой актив денежные средства, которые профсоюз РЭП вернул людям, а это 7.2 миллиона белорусских рублей, что примерно 3.5 миллиона долларов. Это те деньги, которые были возвращены Инспекцией по налогам и сборам более чем 54 тысячам граждан, которые поспешили заплатить "налог на тунеядство" до приостановления действия Декрета №3. Еще большая сумма, около 25 миллионов долларов, осталась в кошельках совсем небогатых людей. Этими деньгами чиновники пытались залатать дыры в бюджете страны, образовавшиеся от бездарного управления экономикой.

А выводы о том, что экономика находится в плачевном состоянии и управляется бездарными людьми, сделанные даже не мной, а самим Лукашенко. Взять хотя бы события последних дней - 14 августа 2018 года - Министра промышленности Виталия Волка Лукашенко потребовал отправить в отставку, так же как и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного. Александр Позняк уже бывший руководитель Оршанского райисполкома, главе Витебского облисполкома Шерсневу объявлен строгий выговор, главе Госкомвоенпрома Олегу Двигалёву и госсекретарю Сoвбеза Станиславу Засю объявлено "полное служебное несоответствие". Но проблемы существуют не только в Орше. Проблемы по всей стране, в деревообработке, в агропромышленном комплексе, строительстве, нефтепереработке, которая сейчас убыточна, и еще много где. Эти проблемы возникают и будут возникать, потому что руководящие кадры всех уровней подбираются не по деловым качествам, а по преданности режиму и готовностью бороться с инакомыслием.

А в это время в районных и областных центрах люди не могут найти работу, а рабочие места, которые существуют, как правило низкооплачиваемые. Помощь по безработице мизерная.

Лукашенко в Орше жестко отчитал вице-премьера правительства Василия Жарко: "У вас коррупционер на коррупционере сидит".

Я хочу привести еще одни данные опроса, проводившегося по заказу исследовательского центра Института предпринимательства и менеджмента среди белорусских бизнесменов на тему "Какие качества нужны, чтобы стать богатым в Беларуси. Были названы такие цифры:

18,3% респондентов сказали "порядочность", 19,6% сказали "талант", 26,6% назвали "хорошее образование", 45, 2% сказали "разум". Сюда, кстати, можно отнести хитрость и изворотливость. И 52,3% респондентов ответили: "необходимо иметь нужные связи". Вот как! Это значит, что для успешного бизнеса в Беларуси порядочность востребована почти в три раза меньше, чем так называемый "блат".

Вот в таком обществе мы живем. И как тут не процветать коррупции.

Но если мы, члены профсоюза РЭП, критикуем те основы, которые сложились, а также состояние дел, мы становимся преступниками.

Поэтому в обвинении, которое предъявлено мне и Федыничу, на первом месте стоит обвинение в корыстных целях. Но испокон веков известно, кто громче всех кричал "держите вора" на ярмарочной площади. Поэтому-то в целом мы имеем цену всему этому обвинению.

Ну и напоследок самое интересное.

Декрет №24 от 28 ноября 2003 года "О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи" (Игорь Комлик перечисляет все поздние редакции и внесенные изменения в свете Указов и декретов Лукашенко) в пункте 1.1 написано:

"Иностранной безвозмездной помощью являются денежные средства, в том числе и в иностранной валюте, товары, которые безвозмездно предоставляются в пользование, владение, распоряжение организациям и физическим лицам Республики Беларусь) иностранными государствами, международными организациями, иностранными организациями и гражданами, а также лицами без гражданства и анонимными жертвователями".

И далее:

Действие настоящего декрета не распространяется на международную техническую помощь и другие виды иностранной безвозмездной помощи, предоставляемой по проектам и программам, одобренных Лукашенко, а также в соответствии с действующими для Республики Беларусь межгосударственными договорами.

(Комлик повторяет эту формулировку еще раз).

Что такое Конвенция МОТ? Конвенция МОТ является юридическим документом, который имеет силу международного договора. Конвенция вступает в силу при условии ее ратификации не менее чем двумя государствами-членами МОТ, это есть ни что иное, как межгосударственный договор. Затем, существует закон о международных договорах Республики Беларусь, кстати, к международным договорам относятся и межгосударственные соглашения.

Ратификации подлежат межгосударственные и межправительственные соглашения, а Конвенция МОТ ратифицируется как межгосударственный договор, а затем другие страны могут к ней присоединиться.

И поэтому даже согласно своему внутреннему законодательству Декрет №24 не распространяется на нас и не можем мы подлежать уголовному преследованию.

Поэтому тот, кто состряпал это дело, очень мало разбирается вообще в профсоюзном движении и международных отношениях тоже.

Именно поэтому сегодня уголовное дело рассматривается Высоким Судом и отнимает, простите меня, время у суда и у нас, не давая работать на благо наших граждан.

(Аплодисменты).