Разница в цене доходит до $2 тысяч: стоит ли ехать в РФ за новым авто 1 22.08.2018, 13:11

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Сколько стоят самые популярные модели у нас и у восточных соседей.

За полгода доллар в России подорожал на 10 рублей. Так, сейчас «зеленый» стоит 67 российских рублей, еще в начале месяца был 62, а в январе 2018 года и вовсе 57 рублей. Для тех, кто подумывает о покупке новой машины, эта ситуация на валютном рынке неизбежно упирается в вопрос: неужели снова появился смысл ехать за автомобилем в Россию?

На сайте tut.by решили сравнить цены на самые популярные марки и модели у нас и у восточных соседей. Кстати, не обошли своим вниманием и машины белорусской сборки. Обнаружили много интересного. Для наглядности традиционно переведем цены в привычные доллары.

Volkswagen Polo

Сейчас идет акция, и автомобиль предлагается в Беларуси с выгодой 732 доллара при условии сдачи в зачет старого авто. Цены же стартуют с отметки 10 649 долларов за версию Trendline, но доступна она только под заказ, поэтому не будем брать ее в расчет. Машина с дополнительным оборудованием Trendline Road будет стоить 10 893 доллара. Отнимаем еще 732 доллара обещанной выгоды, получается 10 160 долларов.

В России цены на Polo начинаются от 8 933 долларов. У них голая «база» называется Conceptline. Там нет даже кондиционера. А вот в Trendline уже есть, и стоит такая машина от 10 124 долларов. То есть цены практически не отличаются.

Возьмем самые дорогие версии. Топовая комплектация GT у соседей стоит от 12 954 долларов. У нас — 15 100 долларов. Разница составляет порядка 2 тысяч долларов в пользу российского прайса.

Цена начинается у нас от 48 300 рублей, или 23 583 долларов за версию Trendline с 1,4-литровым 125-сильным мотором и механической коробкой передач. В России цены стартуют с отметки 20 833 доллара в пересчете. Автомобиль оказывается почти на 2500 долларов дешевле.

В версии Highline белорусская цена составляет 30 566 долларов, тогда как в России 31 400. То есть покупать машину в топовой комплектации у нас выгоднее, хоть и не на много.

Lada Vesta

Начнем с седана. Самая доступная комплектация Classic предлагается за 9 575 долларов в пересчете. Столько стоит машина с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и механической коробкой передач. Топовая версия Luxe+ с автоматизированной коробкой передач и 1,8-литровым двигателем (122 л.с.) стоит 12 934 доллара. Есть и акционные предложения, но мы их рассматривать не будем.

Для корректности возьмем российские цены без акционных предложений. Самая простая Lada Vesta стоит в пересчете 8 710 долларов. Максимальная версия Luxe с пакетом Multimedia обойдется в России в 11 747 долларов. Это примерно на 1 200 долларов дешевле белорусской цены.

Версия SW Cross в Беларуси стартует от 13 080 долларов, а в России — от 11 850 долларов. Снова порядка 1 200 долларов разницы.

Renault Logan

Обновленный Renault Logan в салоне белорусского дилера стоит по акции 8 400 долларов. Это цена за версию Expression с 1,6-литровым 82-сильным мотором. В России базовая версия называется Access и стоит 8 100 долларов. Разница минимальна.

Самый дорогой Logan в комплектации Luxe сейчас продается с приличной скидкой — более тысячи долларов — и стоит 10 986 долларов. Этот автомобиль оснащается новым мотором 1,6 литра семейства H4M мощностью 113 л.с. А в России он обойдется в 11 511 долларов.

Renault Duster

Кроссовер в базовом исполнении Authentique с 1,6-литровым мотором и передним приводом со скидкой продается у нас за 10 644 доллара. В России такой же автомобиль стоит 10 260 долларов.

В топовой версии с полным приводом, АКП и 2-литровым бензиновым мотором автомобиль стоит у нас 15 332 доллара (цена без скидки — 17 680 долларов). В России — 16 410 долларов без учета скидок.

Skoda Rapid

Цены на лифтбек Skoda Rapid в Беларуси начинаются с отметки 11 317 долларов. Столько стоит машина в базовой комплектации Active с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. В России базовая версия называется Entry и стоит 9 619 долларов. Остальные двигатели для этой версии недоступны. А вот Rapid Active в России будет стоить 10 409 долларов.

За 15 784 доллара можно купить самую дорогую версию Style, с 1,4-литровым TSI и коробкой DSG. В России такая машина будет стоить 14 876 долларов. Как видим, разница составляет примерно тысячу долларов не в пользу Беларуси.

А теперь — самое интересное. Посмотрим, как происходит ценообразование на автомобили белорусской сборки. Их у нас, как известно, два. Geely Atlas и Zotye T600.

Zotye T600

В салоне дилера Zotye T600 в базовой комплектации Luxury стоит 13 867 долларов. Здесь установлен полуторалитровый турбомотор, коробка передач — механическая, привод — передний. А на сайте завода есть еще и двухлитровая турбоверсия за 20 434 доллара. В России базовая 1,5-литровая версия стоит 12 657 долларов, а двухлитровая — 18 299 долларов. И это более чем на 2 тысячи дешевле, чем в Беларуси.

Получается, можно ехать?

Не в каждом случае выгода будет очевидной, если посчитать затраты на поездку и оплату утильсбора. Хотя для физлиц, ввозящих автомобили для личных нужд, он невелик — всего 495 рублей. Если вы выбираете какую-то дорогую комплектацию, то разница в цене становится заметнее. Зачастую белорусам нельзя воспользоваться акционными предложениями, доступными российским покупателям. С другой стороны, многие белорусские дилеры держат нос по ветру, реагируя моментальным снижением цен до уровня российских.

Ну, а пока все как обычно. Если российский рубль продолжит падение, а дилеры не успеют переписать ценники, не избежать новых «автопаломников» в Россию и оттока покупателей на белорусском рынке.