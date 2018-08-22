Почему Лукашенко не уволил Шеймана? 12 22.08.2018, 13:16

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Фото: БелТА

Как глава управделами диктатора сохранил кресло после «разноса» в Орше.

Руководство правительства за провалы в Оршанском районе отправили в отставку, а осуществлявший контроль за его работой не получил даже выговора, пишет udf.by.

Во время разноса чиновникам в Орше Лукашенко набросился с критикой и на управляющего делами диктатора:

«И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Ни черта — генерал!»

Что должен был сделать Виктор Шейман и почему руководитель страны его не уволил?

Как Шейман осуществлял «генеральский контроль»

В мае 2017 году Лукашенко на встрече с Шейманом поручил тому взять вопросы «возрождения» Оршанского района на личный контроль.

В его словах много было пророческого:

«Это не значит, что вы кого-то должны подменять - решать вопросы должно правительство. К концу года предприятия должны иметь человеческий вид, и люди должны приходить туда на работу с хорошим настроением. Уже не говорю о зарплате, занятости и так далее - вы это знаете.

С вашей стороны должен быть жесткий, генеральский контроль. Не то, что мы пошумим, пошумим и все так и останется. Не останется. В конце года вы мне лично доложите по Орше там, на месте».

Фото: livejournal.com/d_zholik

Спустя месяц Виктор Шейман рассказал руководителю страны о проведенных проверках на предприятиях Оршанского района. Мол, ведется активная совместная работа с правительством и местными властями, определены перспективы.

Еще спустя два месяца, в августе, руководитель страны вновь дал понять управляющему делами диктатора как для него важно происходящее в Оршанском районе.

«Что там происходит? — спросил Лукашенко. — В ближайшее время все члены правительства, которые там задействованы, будут отчитываться».

Как и обещал Лукашенко, спустя год во время совещания в Орше он спросил и с Шеймана. Тот выступил с позитивным докладом о сделанном, но руководитель подверг критике чуть ли не каждый пункт.

«”Сформированы перечни неиспользуемого или неэффективно используемого имущества” - перечни сформированы! То есть на листе начертили, написали, что под бульдозер, а что продадим. Неделя работы! И надо ли это вообще было делать?», – возмутился среди прочего Лукашенко.

Но что в итоге? Руководство правительства и два министра отправлены в отставку, губернатор Витебской области получил строгий выговор, а осуществлявший «жесткий, генеральский контроль» продолжает работать, как ни в чем не бывало.

10 лет назад Шейман уже провинился перед Лукашенко – но был тогда уволен

В этой связи вспоминается ситуация десятилетней давности. После взрыва во время празднования Дня независимости в 2008 году Лукашенко заявил Шейману: «Не думаю, что вы должны оставаться в этой должности после инцидента» и уволил госсекретаря Совета безопасности.

Шейман помог коллеге по депутатскому корпусу Лукашенко стать президентом в 1994 году, а потом был отблагодарен высокими почестями и должностями. Именно нынешний руководитель страны присвоил ему в 1996 году звание генерала-майора, а затем назначал генпрокурором и главой aдминистрации Лукашенко. Но, несмотря на такую историю отношений, 10 лет назад Лукашенко решился уволить соратника. Недавно Лукашенко говорил, что роль управления делами диктатора в экономике страны необходимо повышать, а мало кому он так доверяет как старому сподвижнику.

Так почему Лукашенко не уволил его сейчас?

Причины могут быть разные. В мае, поздравляя управделами с 60-летием, Лукашенко назвал его жизненный путь «достойным примером честного служения Отечеству». Возможно, он попросту не хотел отправлять давнего соратника в отставку с позором и даст ему возможность тихо доработать до пенсии – по новым правилам для Шеймана остается еще год.

А возможно Лукашенко искренне посчитал, что в провалах, прежде всего, виновны другие. Недавно Лукашенко говорил, что роль Управления делами президента в экономике страны необходимо повышать, а мало кому он так доверяет как старому сподвижнику.

В любом случае Виктор Шейман уже установил рекорд: среди близких к Лукашенко людей, приводивших его когда-то к правлению, он один до сих пор остается на высокой должности во власти.