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Какие страны попали в рейтинг самых благополучных

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  • 22.08.2018, 13:29
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В первой десятке - шесть стран ЕС.

6 стран ЕС вошли в десятку самых благополучных стран мира по версии рейтинга международной компании BCG, специализирующийся на управленческом консалтинге, сообщает «Европульс».

Первое место в Евросоюзе и 4-е в мире занял Люксембург, за ним следуют Дания и Швеция (5-е и 6-е места в мире), а также Финляндия, Австрия и Нидерланды (места с 8-го по 10-е). Рейтинг возглавили Норвегия, Швейцария и Исландия.

Рейтинг учитывает уровень дохода жителей, экономической стабильности, занятости, доступность образования и здравоохранения – всего 10 критериев.

В рейтинге представлены 152 страны. Россия оказалась на 59-м месте, между Аргентиной и Грузией. Последнее место заняла Центральноафриканская республика. Рейтинг составляется ежегодно с 2007 года.


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