Видеохит: Дайвер «оседлал» акулу 22.08.2018, 13:42

Фото: viralpress

Индонезийский бизнесмен прокатился на спине китовой акулы.

В Индонезии мужчина "оседлал" китовую акулу и снял это на видео. После этого дайвера задержала местная полиция, сообщает korrespondent.net со ссылкой на издание Daily Mail.

Местный бизнесмен решил поплавать с аквалангом в заповедном заливе Чендравасих. В ходе погружения мужчина увидел китовую акулу, залез ей на спину и прокатился на ней верхом. Еще двое дайверов держались по бокам от акулы.

Пловцы сняли свои приключения на видео, которое быстро разлетелось в Сети. Защитники природы возмутились поведением бизнесмена и обратились к властям. Министр морских дел и рыбного хозяйства Суси Пуджиастути сообщил, что бизнесмена арестовали.

В Индонезии китовые акулы охраняются, к ним нельзя приближаться ближе, чем на метр. Дайверу грозит лишение лицензии, и запрет посещать заповедник.