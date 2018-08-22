В Москве на празднование Курбан-байрам вышли четверть миллиона человек 22.08.2018, 13:47

Фото: ТАСС

Мероприятия прошли в четырех мечетях города.

Более 226,5 тыс. мусульман приняли участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама в Москве 21 августа.

Праздничная молитва прошла в четырех мечетях города: Московской соборной мечети, Исторической мечети, Духовно-просветительском комплексе Мечетей "Ярдям" и "Инам", Мемориальной мечети на Поклонной горе "Шухада", а также на трех специально оборудованных площадках: павильон №4 ПКиО "Сокольники", площадка в Бутовском лесопарке, площадка в каскадном парке "Братеево", сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС

Праздник Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Сущность праздника — в «приближении к Аллаху». В 2018 году Курбан-байрам начинается 21 августа. Он знаменует окончание ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.

Празднования продолжаются три дня. Мусульмане постятся десять дней до наступления праздника, а ночь накануне Курбан-байрама или хотя бы ее часть проводят в молитвах.

Курбан-байрам начинают отмечать с раннего утра. До рассвета верующие совершают омовение, надевают лучшую одежду и идут в мечеть к утренней молитве. В честь праздника нужно принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.

Отметим, что Московская соборная мечеть, открытая в сентябре 2015 года, является крупнейшей в Европе.

Кстати, тогда в праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 140 тысяч человек, то есть почти на 90 тысяч меньше.