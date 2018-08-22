Беларусь оказалась между Конго и Руандой по уровню свободы прессы 1 22.08.2018, 13:49

Наша страна заняла 155-е место из 180.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» понизила рейтинг Беларуси в своем ежегодном «Индексе свободы прессы» по итогам 2018 года. Всего в рейтинге 180 стран. Раньше наша страна занимала 153-е место, теперь — 155-е. Соседние места в рейтинге заняли Демократическая Республика Конго и Руанда, пишет tut.by.

В докладе авторы пишут, что в Беларуси за год возобновилась эскалация репрессий.

«Последняя диктатура Европы продолжает судебное преследование внештатных журналистов и усиливает интернет-цензуру. В 2017 году было арестовано более 100 журналистов, как правило, при освещении протестов оппозиции. Некоторые из них были избиты, другие были арестованы. Преследование внештатных журналистов, работающих в независимых СМИ, расположенных за границей, которые не могут получить аккредитацию, достигло беспрецедентного уровня», — говорится в докладе.

Беларусь в рейтинг включают с 2013 года. Тогда наша страна заняла 157-е место из 180 и не меняла его до 2017 года, когда смогла подняться на несколько пунктов — до 153-го места.

Первые места в этом году традиционно занимают скандинавские страны: Норвегия, Швеция, Нидерланды. Россия в рейтинге заняла 148-е место, Украина — 101-е, Польша — 58-е, Литва — 36-е, Латвия — 24-е.