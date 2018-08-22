В России после жесткой посадки загорелся военный вертолет Ми-8 22.08.2018, 13:58

Инцидент произошел в Челябинской области.

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме Упрун в Челябинской области, после чего загорелся, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.

«После выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт. Жизни и здоровью членам экипажа ничего не угрожает», — говорится в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

В военном ведомстве пояснили, что пожарные успели потушить возгорание на борту. Причиной инцидента, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность.

В настоящее время на месте происшествия работает присланная командованием Центрального военного округа комиссия.