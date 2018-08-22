Крымская ловушка для Путина Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»

22.08.2018, 14:11

Фото: ТАСС

Кремль теряет инициативу из-за статуса изгоя.

Российский президент Владимир Путин пытается выбраться из «крымской ловушки», в которую он себя загнал в 2014 году. Кремлевскому лидеру приходится совершать бессодержательные визиты в европейские столицы, дабы продемонстрировать собственную «рукопожатность». Для российской внешней политики захват украинского полуострова принес больше вреда, нежели пользы. Последние четыре года Владимир Путин балансирует между статусом геополитического изгоя и неприятного собеседника, с которым вынуждены вести диалог.

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла в правительственной резиденции Мазеберг российского президента Владимира Путина. Переговоры, проходившие за закрытыми дверьми, длились более трех часов, но по итогу стороны не сделали заявлений о результатах встречи. Известно лишь, что перед разговором Москва и Берлин анонсировали ряд первоочередных тем: война в Украине и Сирии, отношения с Ираном, строительство газопровода «Северный поток-2», против которого возражают власти США и ряд государств Евросоюза.

На следующий день после встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков лишь в общих чертах обозначил ход переговоров, назвав их «основательными и правдоподобными». Ангела Меркель по телефону проинформировала президента Украины Петра Порошенко об итогах переговоров. Но особенных подробностей не было. В целом картина осталась прежней: власти Германии предложили активизировать усилия по освобождению украинских заложников, удерживаемых в России и в оккупированных районах Донбасса; стороны условились продолжать консультации в рамках «нормандского формата» по размещению на Донбассе миротворческой миссии ООН.

С начала российского вторжения в Украину Путин посещал Берлин только один раз – в октябре 2016 года. Сейчас речь идет о его втором визите в столицу Германии, состоявшемся после аннексии украинского Крыма. Особенность ситуации в том, что российский президент впервые за много лет говорил с немецким канцлером тет-а-тет, без переводчиков. Что именно они обсуждали, доподлинно неизвестно. Может ли подобная «неопределенность» означать, что Владимир Путин «выторговал» у немецкой стороны некие послабления по Крыму, Донбассу и санкциям? Нет, не может.

Указанная встреча была нужнее Владимиру Путину, нежели Ангеле Меркель. Российский президент пытается выбраться из «крымской ловушки», в которую он сам себя загнал. Президент Путин по дороге в Берлин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Российская пропаганда изобразила визит как важное дипломатическое мероприятие и признак международного авторитета кремлевского лидера. Москве было необходимо показать, что Владимира Путина, невзирая на Крым и Донбасс, принимают в крупных европейских столицах: Вене и Берлине. Причем встреча с немецким канцлером была в приоритете по объективным причинам: Германия – одна из ведущих стран, определяющих политику всего Евросоюза.

В самый разгар аннексии Крыма Ангела Меркель сделала недопустимое, с дипломатической точки зрения, заявление. Она сказала, что президент Путин живет в другой реальности. Несмотря на столь резкое высказывание, спровоцированное захватом украинского полуострова, Берлин продолжил контактировать с Москвой. Особенность политического стиля Ангелы Меркель в том, что для нее «плохие» переговоры лучше «хорошей» войны.

Внешнеполитический стиль российского президента прямо противоположен. Он использовал встречи для дипломатического торга и выгодных «разменов»: признание Крыма в обмен на «совместные проекты»; легализация «республик» Донбасса в обмен на «урегулирование» ситуации в Сирии и так далее. Во всех случаях Москва методично продавливала неравноценные варианты, при которых Запад мог потерять больше, нежели приобрести от гипотетического альянса с Путиным. Кремлевская схема «геополитических разменов» относительно эффективно работала до захвата украинского полуострова. Летом 2017 года, когда в США был принят масштабный закон о противодействии российской агрессии, в Кремле осознали, что ошиблись в расчетах. Запад методично указывает Москве, что не потерпит агрессии против Украины.

Владимир Путин ехал в Берлин, понимая, что уступок по Крыму и санкциям не будет

На этот раз Владимир Путин ехал в Берлин, понимая, что уступок по Крыму и санкциям не будет. Примечательно, что в день, когда в Мазеберге проходила встреча Меркель с Путиным, известное немецкое издание Die Welt опубликовало интервью с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Немецкий чиновник категорически отрицал возможность признания аннексированного полуострова российским. «Если мы признаем Крым как территорию России, это может стать приглашением другим действовать в нарушение международного права. Поэтому было абсолютно правильным, что ЕС продлил санкции против России перед летними каникулами – единогласно, кстати, с голосом Италии, хотя местные правящие партии изначально имели разные голоса во время избирательной кампании. Этот пример показывает, насколько ЕС серьезно относится к своим ценностям и не склоняется к предполагаемой силе факта», – заявил Хайко Маас. Немецкий министр произнес «дежурную» фразу о том, что санкции ЕС могут смягчить в случае выполнения так называемых «минских договоренностей».

Единственная точка соприкосновения между Москвой и Берлином – строительство газопровода «Северный поток-2». Немцы планируют завершить проект, не рассорившись с американцами. Интерес Германии в том, что ей практически «бесплатно» предлагают прямой транзитный коридор без участия третьих стран. Россия на прокладку труб по дну Балтийского моря потратила более 40 млрд долларов бюджетных денег. Интерес Москвы заключается в том, чтобы отсечь Украину от газового транзита, обеспечив при этом работой приближенных производителей труб. Мост через Керченский пролив, газовые «потоки» в Европу и «Сила Сибири» – изначально мега-убыточные проекты, выгоду от которых имеют только компании-подрядчики. Большая часть из них связана с российским миллиардером Аркадием Ротенбергом, которого в СМИ называют другом президента Путина.

Открыто «выбивать» у европейцев признание Крыма российским Москва (скорее всего) не будет. Кремлю уже достаточно того, что с Владимиром Путиным в европейских столицах просто разговаривают, обсуждают экономические вопросы. Российское руководство усиленно делает вид, что им комфортно находиться в крымской западне.

Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»