«Я поняла, что ты живой»: мама Сенцова поговорила с сыном 3 22.08.2018, 14:26

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Она рассказала, что Олег Сенцов по телефону давал советы, что делать ей и его дочери.

Матери украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в России, удалось по телефону поговорить с сыном. Об этом сообщает «Радио Свобода».

"Это такая радость. Он говорит: "Мама, это я". Верите или нет, говорить не могу, я же его давно не слышала. У меня все трясется, слезы текут, что говорить - вообще не знаю. Потом уже успокоилась", - рассказала Людмила Сенцова.

Политзаключенный хотел поговорить с дочерью Алиной, но она была в отъезде.

"Потом он уже начал мне говорить, что делать Алине, что делать... Я так засмеялась, говорю: "Сынок, сейчас я поняла, что это ты, что ты живой". Если уже указания нам начал давать. Все нормально", - говорит мама.

Людмила Сенцова рассказала, что когда появилась информация, что самолет с сыном якобы вылетел из Салехарда она упала - на руках остались синяки. Эта информация не подтвердилась: "С этого дня никак не могу прийти в себя".

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля его мать написала президенту РФ Путину ходатайство о помиловании. 14 августа у Путина ответили, что для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту РФ с соответствующей просьбой.