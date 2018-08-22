Жители Боровлян: Нас превратили в «спутник-спальник» 2 22.08.2018, 14:58

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В поселке требуют человеческих условий жизни.

Боровляны уже давно только формально называются деревней: несмотря на районное подчинение, это скорее обыкновенный минский спальник, пишет tut.by.

Причем разрастающийся с невероятной скоростью: число «деревенских» за последние годы выросло с 18 до 51 тысячи. Таким приростом не может похвастать ни один из анонсированных городов-спутников. При этом катастрофически не хватает школ, детских садов, поликлиники. И то, как власти пытаются решить эти проблемы (построить детский сад и школу, вырубив часть леса), устраивает далеко не всех местных жителей. Вчера инициативная группа Боровлянского сельсовета собрала журналистов, чтобы донести свое видение ситуации.

— К сожалению, нам так и не удалось достичь взаимопонимания с теми, кто подписывает решения по вопросам развития нашего сельсовета, — заявил представитель инициативной группы Иван Войтович. — Мы неоднократно слышали на высоком уровне о нежелательном уплотнении Минска и пристоличных территорий, о задачах по развитию городов-спутников, а вместо этого видим лишь высокие темпы роста числа жителей в Боровлянах, Лесном и Лесковке (агломерация населенных пунктов Боровлянского сельского совета). Об этом говорит статистика: в Минский район за последние 5 лет прибыло более 42,5 тысячи жителей и чуть меньше половины из них поселились в Боровлянском сельсовете. Таких показателей нет ни в одном городе-спутнике. Может быть, факт неконтролируемого заселения Минского района станет ответом на вопрос «почему буксует государственный план развития городов-спутников?».

Члены инициативной группы предоставили общественности и другие интересные факты. За последние 5 лет в Лесном, Боровлянах и Лесковке построены только одна школа и два детских сада, достраивается еще одна школа.

— У нас нет детской поликлиники, хотя детского населения более 13 тысяч, нет специализированных физкультурно-оздоровительных объектов и удовлетворяющих потребность внешкольных учреждений, — говорит Иван Войтович. — По информации управления образования Миноблисполкома, боровлянские школы перегружены в 2,4 раза. Более двух тысяч школьников посещали минские школы, так же, как и более 1200 дошкольников — минские садики. Только эти сухие цифры дают основание утверждать, что более 3500 боровлянских детей лишены гарантированных социальных объектов шаговой доступности. Ввод в эксплуатацию одной новой школы проблему не решает.

На мероприятии выступил заместитель председателя Боровлянского сельсовета Сергей Кондрашин.

— Социальных объектов катастрофически не хватает, — не стал отрицать проблем представитель сельисполкома. — В прошлом году в очереди в детский сад стояло 4,5 тысячи детей, в этом — около 6 тысяч. По новому Генплану предполагается строительство четырех школ и семи детских садов. Он уже прошел три градостроительных совета, госэкспертизу, осталось только решение районного «совета депутатов».

Зампред сельсовета заявил, что теперь приходится исправлять прошлые ошибки.

Впрочем, жители Боровлян не против новых школ и садиков. Их возмущает решение вырубить 4,8 га леса под их строительство далеко за пределами новых кварталов.

— К такому перекосу Боровляны пришли благодаря тому, что бурное жилищное строительство велось без оглядки на генеральный план, а в нем, кстати, были места и для детских садов, и школ, — говорит Иван Войтович. — Если взглянуть на карту минской Каменной Горки, то можно буквально увидеть свободные участки под строительство соцобъектов. Их застройщики не трогали. В Боровлянах же только в этом году приступили к строительству двух жилых домов там, где можно было построить школу и сад. Вырубкой 3 гектаров леса решает проблему с землей ЖСПК «Уланстрой-2». Продолжается стройка жилого комплекса «Александров парк» без социально гарантированных садиков и школ… И это не полный список.

В прошлом году местные жители предлагали строить детский сад и школу не на месте пяти гектаров леса, а в поле. Однако тогда им ответили, что сельхозугодья запрещены к освоению соответствующими поручениями главы государства. Теперь там все же будут строить новый жилой квартал, ПДП уже разработан. Резонный вопрос: почему власти решили, что лучше пойти на конфликт с населением, вырубить кусок леса, но построить соцобъекты именно здесь?

Выступающие обратили внимание, что государственная градостроительная политика ставит задачу «исключить наступление застройщика на ландшафтно-рекреационные зоны».

— Согласно действующему в Боровлянах генплану, вырубаемый лес относится именно к этой категории. Но местные исполкомы решили обойти эту норму, переписав генплан. Взгляните на 38 статью Кодекса Беларуси о земле. Чтобы вырубить лес под строительство любого объекта, нужно убедиться, что рядом нет других мест для их размещения. Но в Боровлянах есть такие места: соседнее поле, внутри квартала в ЖК «Зеленый Бор», можно пристроить допкорпус к школе № 1, трансформировать промзону, так называемый «Учхоз». Наконец, пойти по пути гомельчан и встроить помещения садиков на первых этажах.

Последняя надежда отстаивающих лесной массив граждан находится в самом лесу. Специалисты Национальной академией наук провели крупномасштабное обследование и официально подтвердили, что здесь произрастают биотопы краснокнижных видов. Например, вырубка леса угрожает популяции лилии кудреватой.

Местные жители разместили в Сети видео о своем лесе: