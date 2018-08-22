«Сержант Вяжевич взял Коржича за шею и спросил, где его 5 рублей» 22.08.2018, 14:50

1,678

Александр Коржич

В Минске уже две недели допрашивают потерпевших по резонансному делу о гибели рядового в Печах.

22 августа Минский областной суд на выездном заседании в суде Московского района проводит одиннадцатое заседание по делу о гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в учебном центре в Печах, передает «Еврорадио».

Первым сегодня допрашивали Сергея Пешко. В показаниях других потерпевших его фамилия звучала очень часто. Пешко проходил курс молодого бойца в 307-ой школой вместе с Александром Коржичем.

Пешко рассказал, что, когда у сержанта Вяжевича и Коржича возник конфликт во время учений, сержант толкнул рядового в окоп, не давал вылезти оттуда и кидал ему под ноги лопаты. Ранее потерпевшие говорили, что Коржич спрыгнул в окоп сам.

В одном из протоколов допроса Пешко еще больше уточнил историю про лопаты. Потерпевший утверждает, что сержант Вяжевич взял Коржича за шею и спросил, где его 5 рублей. Коржич ответил, что ничего ему не должен. Тогда сержант разозлился и спросил: "Ты что, [нецензурное слово]?! Придём в казарму – поговорим".

Напомним, тело Александра Коржича нашли в петле в подвале медицинской роты воинской части 3 октября 2017 года. Он провисел в петле семь дней. У солдата были связаны ноги, а на голову надета майка. Расследование громкого дела длилось полгода, рассматривались три версии гибели. В апреле 2018-го Следственный комитет сообщил, что Коржича довели до самоубийства коллеги. Мать солдата в эту версию не верит, а пострадавшие солдаты говорят, что у Александра Коржича не было причин сводить счеты с жизнью.

На скамье подсудимых — 23-летний Евгений Барановский, 20-летний Егор Скуратович и 23-летний Антон Вяжевич. Они обвиняются по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки должностным лицом) и ч. 3 ст. 455 УК (злоупотребление и превышение должностных полномочий, приведшие к тяжелым последствиям). Барановского также обвиняют по ч. 1 статьи 205-й (кража). Он вину признал частично по всем статьям, Скуратович и Вяжевич не признали ч. 3 ст. 455 — ту, которая касается смерти рядового Коржича.

На заседании 21 августа потерпевший Эдуард Казека рассказывал, что перед тем, как Коржича нашли повешенным в подвале, в роте его искали. В свою очередь бывший рядовой Ахмад-Артур говорит, что по роте ходили слухи – над Коржичем издевался какой-то военнослужащий на КМБ.