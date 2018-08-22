Геннадий Федынич: Нельзя запретить людям реализовать их право 1 22.08.2018, 15:18

Геннадий Федынич

Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

В день вынесение приговора по «делу профсоюзов» активисты соберутся возле администрации Лукашенко.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал praca-by.info инициативу активистов подать личные обращения в администрацию Лукашенко.

– На сайте профсоюза РЭП появилась информация о том, что 24 августа, перед оглашением приговора, активисты профсоюза собираются подать личные обращения в администрацию Лукашенко. Какова цель этой инициативы и в какой форме это пройдет?

– Я про эту подачу заявлений узнал только вчера. Это личная инициатива активистов профсоюза РЭП. Конечно, я не могу людям запретить или разрешить подавать заявления в администрацию Лукашенко: это их право. И это право должно быть реализовано: всех желающих письменно обратиться должны принять и их заявления зарегистрировать. Во сколько люди соберутся – в десять утра, в полдесятого, в одиннадцать – я не знаю, это их право. И отдельно хочу сказать, особенно сотрудникам правоохранительных органов: если вы пытаетесь представить это как несанкционированную акцию, как собрание или митинг – у вас не выйдет: нельзя препятствовать людям, которые хотят реализовать свое право. Никаким массовым мероприятием это не является.