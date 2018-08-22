«Эсминец США, который зашел в Черное море, может в одиночку потопить весь флот РФ» 2 22.08.2018, 15:26

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У России нет «непотопляемого авианосца».

Американский эсминец USS Carney, который зашел недавно в Черное море, может сам справиться с Черноморским флотом РФ. Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Так он ответил на вопрос, какие существуют угрозы от милитаризации Россией оккупированного Крыма.

"При всей любви к Черному морю должен сказать, что оно не такое уж и большое. Оно простреливается современным оружием вдоль и поперек, поэтому слова, что Крым выполняет роль "непотопляемого авианосца", как утверждают россияне, – это глупости. Думаю, что эсминец США, который зашел в Черное море, может в одиночку потопить весь Черноморский флот России", – заявил Грымчак.

При этом он подтвердил: "Крым милитаризируется". "Помимо мониторинга экологической ситуации, мы также отслеживаем уровень освещенности Крыма. За последние четыре года он упал на 20%. Это свидетельствует о том, что туризм и промышленное производство не развиваются. Уровень освещенности повысился только на российских военных базах. Мы фиксируем, что туда заходят и обустраиваются войска. Крым был нужен им не для отдыха и уж точно не для защиты русскоязычного населения, а как военная база. Это логика XIX века. Повторяю, что современное оружие позволяет простреливать Крым и Черное море от начала до конца", – подчеркнул Грымчак.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Американский эсминец USS Carney (DDG-64) зашел в акваторию Черного моря 12 августа 2018 года. На сайте 6-го флота США сообщили, что корабль находится на "рутинном патрулировании".