Порошенко: Украинская армия будет одной из самых сильных в Европе 6 22.08.2018, 15:51

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Петр Порошенко

Страна полностью перестраивает весь сектор безопасности.

Украинская армия будет одной из самых сильных в Европе, заявил президент Украины Петр Порошенко 22 августа на международном волонтерско-ветеранском форуме "Там, где мы – там Украина" в Киеве, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая Вооруженные силы, полностью под стандарты НАТО. И главный месседж, который я привез с саммита НАТО… – двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства", – заявил Порошенко.

По его словам, достичь этих целей поможет закон о нацбезопасности.

"Впереди еще очень много работы, и точно легко не будет никому. Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют", – добавил глава государства. 21 июня Верховная Рада приняла законопроект №8068 о национальной безопасности, который определяет полномочия государственных органов в сферах нацбезопасности и обороны.

В документе указано, что фундаментальными национальными интересами Украины являются интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе и НАТО. Саммит НАТО проходил 11–12 июля в Брюсселе. 11 июля была опубликована декларация стран Альянса, в которой, в частности, страны приветствуют стремление Украины стать членом Альянса.

В НАТО отметили "значительный прогресс" Украины в области проведения реформ. Кроме этого, страны Альянса призвали РФ вывести войска с территории Донбасса и осудили незаконную аннексию Крыма.