Деревенский боевик 22.08.2018, 15:58

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Фото: «Радыё Свабода»

Все, что известно о стрельбе по милиционерам под Ивацевичами.

История в духе голливудских блокбастеров стряслась 17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района, где перестрелка местного жителя с сотрудниками милиции закончилась трагедией, пишет «Белгазета».

Согласно официальной версии, сотрудники Ивацевичского РОВД проводили рейд по проверке условий хранения огнестрельного оружия. В деревне Бобровичи около 12.00 они подошли к дому Сергея Д., который хранил охотничье ружье ТОЗ 1985г. выпуска.

Мужчина держал его у себя, т.к. с 2000г. был охотником. Милиционеры подошли к калитке, представились и сообщили о цели своего визита. Сергей вышел к ним с ружьем и открыл огонь. Одному из милиционеров он выстрелил в голову, и тот упал рядом с калиткой. Другому выстрел картечью попал в спину, но рана оказалась не смертельной, и милиционеру удалось отползти. Соседка из дома напротив бросилась к раненому, оказала ему первую помощь и вызвала скорую. Прибывшие медики увезли его в реанимацию. Затем стрелок заперся в своем доме и никого не подпускал. Задержали его около 15.40 в ходе спецоперации.

Милиционер, которому стрелок попал в голову, скончался на месте. Убитому было 42 года, звали его Игорь Лукашевич, у него осталась жена и несовершеннолетний сын. «Бобровичи были даже не его участком. У нас сейчас нет участкового, и вот Лукашевич исполнял обязанности», - рассказали в деревне журналистам.

Кое-что местные жители поведали и о самом стрелке. Известно, что он проживал в доме один, жил замкнуто, не пил. «Он когда-то в Бресте в магазине вышибалой работал, потом заготовителем, - рассказали сельчане. - А когда в Бобровичи вернулся, то уже не работал. Да и откуда в деревне работа?»