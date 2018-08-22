Меркель едет в Азербайджан говорить о газопроводе в обход России 4 22.08.2018, 15:59

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Проект затмевает «Северный поток-2».

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе отправляется в Азербайджан, чтобы обсудить вопрос трубопровода для доставки газа в Европу из Каспийского моря.

Об этом пишет Reuters.

Визит подчеркивает открытость Меркель к поиску альтернативных источников доступного газа, несмотря на то, что она остается преданной трубопровода "Северный поток-2", который будет транспортировать газ напрямую из России в Балтийским морем в Германию.

"Мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии Южного коридора", - сказал высокопоставленный представитель правительства Германии. "Это часть стратегии диверсификации ЕС поставок газа из других регионов, не только из России, в Европу".

В Баку Меркель обсудит энергетические вопросы, в частности улучшение инфраструктуры для транспортировки газа из Азербайджана в Европу через Турцию, сообщили официальные лица.

Азербайджан, похоже, будет играть решающую роль, поскольку планирует запустить вторую нитку газопровода с крупного месторождения Шахдениз в Европу. Ожидается, что с 2020 года "Шахдениз II" будет добывать 16 млрд кубометров газа в год, из которых 10 млрд кубометров будет транспортировано в Европу, а 6 млрд кубометров - в Турцию и Грузию.

Позже газ может быть завезен из Туркменистана, Ирана и Ирака в Европу. В знак прогресса в этом месяце Иран, Россия, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан в принципе договорились о том, как разделить потенциально огромные нефтегазовые ресурсы Каспийского моря.

Однако "Южный газовый коридор" затмевает "Северный поток-2", инициативу "Газпрома", которая удвоит экспортные мощности России в Европу до 110 млрд кубометров. Этот трубопровод одобряет большая часть немецкой промышленности, которая хочет как можно более дешевого газа.

В прошлом месяце президент США Трамп, который давит на Германию, чтобы та покупала больше сжиженного природного газа США, раскритиковал Германию как "заложницу" России за ее зависимость от российской энергетики. Германия отвергает обвинения. Трамп назвал "Северный поток-2" "ужасным".

Германия импортировала 39% своего газа из России в первой половине 2018 года, показали данные государственного внешнеторгового ведомства BAFA.

Меркель обсуждала энергетику на переговорах с президентом России Владимиром Путиным во дворце под Берлином в выходные. Она пытается успокоить некоторых критиков "Северного потока-2", гарантируя, что Украина не пострадает от снижения доходов от транзита газа.

Меркель также едет в Грузию и Армению в трехдневную поездку, которая начинается в четверг. В субботу она проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как известно, "Южный газовый коридор" или Трансадриатический трубопровод (TAP) протяженностью 870 км будет начинаться в Комотини в Греции и протянется до Апулии в Италии через Албанию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже запустил Трансанатолийский газопровод в Турцию (TANAP) - первую нитку проекта "Южный газовый коридор", по которому газ будет транспортироваться из Азербайджана в ЕС.