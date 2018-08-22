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Максим Винярский: Скажи «Баста!» лукавому кривосудию

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  • 22.08.2018, 16:14
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Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Защитим тех, кто защищает народ.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский призвал 24 августа поддержать лидеров независимого профсоюза РЭП и выйти к администрации Лукашенко, чтобы сказать «Баста! лукавому кривосудию».

Напомним, Рада БНК призывает белорусов прийти к приемной Лукашенко и принести туда заявления с требованиями прекратить политические репрессии против лидеров профсоюза РЭП.


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