Максим Винярский: Скажи «Баста!» лукавому кривосудию 1 22.08.2018, 16:14

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Защитим тех, кто защищает народ.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский призвал 24 августа поддержать лидеров независимого профсоюза РЭП и выйти к администрации Лукашенко, чтобы сказать «Баста! лукавому кривосудию».

Напомним, Рада БНК призывает белорусов прийти к приемной Лукашенко и принести туда заявления с требованиями прекратить политические репрессии против лидеров профсоюза РЭП.