Эксперты раскрыли необычный способ продления жизни 22.08.2018, 16:10

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Эти продукты набирают популярность среди приверженцев диет.

Продукты с добавлением активированного угля набирают популярность среди приверженцев диет, направленных на очищение организма. Эксперты считают, что подобный подход к еде может не только помочь организму, но и стать ключом к долголетию, пишет orthodox.od.ua.

Интерес к чёрной пище возник из-за того, что многие приверженцы данной продукции уверены в её свойствах. Основной пользой таких продуктов многие называют детоксикацию, которая позволяет очистить организм от вредных веществ и продлить жизнь. Также активированный уголь хорошо воздействует на пищеварение, о чём говорят и специалисты.

Эксперты, исследующие продукты питания, отмечают, что чёрная еда, такая как мороженое или хлеб действительно улучшает работу организма. Активированный уголь регулирует пищеварение, снижая метеоризм, что поможет избежать вздутия живота. Также воздействие на кишечник, принимающий участие во многих процессах организма, является одним из ключей к долголетию. Также активированный уголь является разрешенным для применения в качестве пищевой добавки нормализующей пищеварение во многих странах.