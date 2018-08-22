«Переучился на лифтера, а работы нет» 2 22.08.2018, 16:24

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Какие вакансии сегодня предлагают центры занятости.

«Вечерний Гродно» решили узнать, кто сегодня приходит в центр занятости, какие вакансии там предлагают и можно ли найти хорошо оплачиваемую работу.

Оксана, 29 лет:

— Ищу место продавца с ноября прошлого года. Были подработки, но для жизни нужна постоянная работа. В центр занятости пришла впервые. Здесь можно встать на учёт по безработице, но ещё нужно собрать документы.

Валентина, 34 года:

— У меня юридическое образование, ищу работу по специальности. В стаже был 8-летний перерыв — два раза подряд уходила в «декрет». Последний окончился в январе, и теперь хочу возобновить трудовую деятельность. Это необходимо и для заработка, и для самореализации.

Валерий, 59 лет:

— Получил травму, поэтому теперь у меня перспектива — работать дворником или сторожем. Без работы остался месяц назад: не удалось наладить контакт с новым начальством. Теперь нужно делать операцию, вот и пришёл искать новое место, надо хоть какую-то копейку иметь.

Виктор, 56 лет:

— Прихожу сюда в третий раз, но работу так и не нашёл: по моей специальности нет ничего подходящего. Всю жизнь собирал лифты практически своими руками, был монтажником, электромехаником. Но сейчас получил инвалидность, не работаю около пяти лет, и, чтобы получить удостоверение лифтёра, пришлось переучиваться. Документ уже на руках, а работы нет. В центре могут чем-то помочь, иначе приходится ездить и искать самому. Пенсия по инвалидности небольшая, а нужно платить за квартиру и продукты.

Анастасия, 21 год:

— В этом году закончила университет. По профессии юрист, ищу работу по специальности. Уже встала на учёт и получила направление. При необходимости готова к переквалификации как в своей профессиональной области, так и в смежной. Раньше становилась в судебный реестр на должность секретаря или помощника судьи. Сайты в поиске занятости успеха не принесли: везде нужен опыт работы.

Топ-5 самых низкооплачиваемых вакансий в Гродно

1. Культорганизатор — 305–350 рублей (среднее специальное или высшее образование, опыт педагогической работы).

2. Воспитатель — 330–350 рублей (среднее специальное или высшее образование, опыт работы с детьми).

3. Уборщик помещений — 350–360 рублей (общее среднее образование, физическая устойчивость).

4. Инструктор по лечебной физкультуре — 350–380 рублей (среднее специальное или высшее образование).

5. Медицинская сестра — от 360–380 рублей (среднее специальное образование, опыт работы, наличие категории).

Напомним, к 1 декабря этого года должна быть создана единая база «тунеядцев». Специальные комиссии при администрациях и горисполкоме будут формировать списки «незанятых в экономике», а с 1 января 2019 года «тцнеядцы» будут возмещать полную стоимость за некоторые услуги ЖКХ — газ, подогрев воды и отопление.