Певица IOWA: Молодежь вообще не обсуждает Лукашенко – это считается дурным тоном 22.08.2018, 16:38

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Известная белорусская певица рассказала о презрении молодежи к диктатору.

Белорусская певица IOWA, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге, дала интервью Youtube-шоу «А поговорить?» Ведущая Ирина Шихман, среди прочего, спросила у Екатерины Иванчиковой (настоящее имя певицы) о Лукашенко и Беларуси в целом. Кажется, это первый раз, когда IOWA так открыто говорила на тему политики. Kyky.org публикует расшифровку отрывка интервью.

- Насколько культ Лукашенко там действительно есть?

- Мне кажется, сейчас уже меньше. Молодежь не обсуждает его вообще, потому что это считается плохим тоном. Странно...

- А боятся?

- Да, конечно, боятся.

- Ты чувствовала, что росла в несвободной стране, где правит диктатор?

- Я жила всегда в своем мире, искала свое русло, своих людей, никогда не надеялась на государство.

- То есть ничего такого, что кого-то увезли, посадили, кто-то исчез?

- Ну, из института выгоняли людей за то, что они хлопали на улице [речь о «молчаливых» акциях протестах в 2011 году – Прим.]. Когда шли выборы, была ситуация, когда люди выходили протестовать. Они ничего не находили лучше, чем хлопать. То есть те, кто хлопает – они заодно. И вот в течение где-то года нельзя было вообще аплодировать на улице – тебя забирали.

- Ты бы смогла жить в такой стране, как Советский союз?

- Я читала книги Довлатова – и мне этого достаточно. Он сказал, что здесь нужно быть или бухим, или тупым.

Потому что когда тебе указывают, что писать, что петь, как тебе смотреть, какие у тебя мотивы, мне кажется, это очень тяжело. Не представляю. С моим характером не знаю, что бы делала.

Мне несвободно было от того, что у меня не было концертов в Беларуси. Там нужно или быть государственным деятелем – петь в составе «президентского оркестра». Тогда тебе большие привилегии – ты выступаешь на больших площадках, но при этом с такими белорусскими песнями, не со своими. И ты получаешь квартиру через сколько-то лет. А это не очень хотелось. Хотелось своих песен, чего-то нового – конкуренции, молодежи, движухи.

Можете посмотреть полное интервью (отрывок о Лукашенко с 18:33):