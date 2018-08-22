Фотофакт: В Гродно устанавливают люки с надписями на китайском 22.08.2018, 16:59

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Заменой люков сейчас занимается «Гродноводоканал».

С середины августа предприятии «Гродноводоканал» начало замену старых советских люков в центре Гродно. Новые люки, такие же как и в тепловых сетях, только с другой надписью, продолжат устанавливать ко Дню города, который празднуется в третью субботу сентября, пишет Hrodna.life.

Первые пять новых люков «Гродноводоканал» установит в центре Гродно на улице Советской. В перспективе новые люки появятся в парке и в пешеходных зонах центра города. Всего предприятие установит несколько десятков современных люков.

На новых люках расположен герб города, год первого упоминания о нем и название на четырех языках. Cреди них - китайский.

Идея заменить люки в Гродно пришла руководству тепловых сетей РУП «Гродноэнерго». Для этого был проведен конкурс между сотрудниками. Городские власти одобрили эту идею. За лето предприятие поменяло почти все старые люки на новые. Заменой люков сейчас занимается «Гродноводоканал».