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Юный любитель скачек стал звездой Сети

  • 22.08.2018, 17:05

Ребенок отчаянно подбадривал понравившуюся лошадь.

Этот маленький житель Нью-Мексико (США) по имени Пекос обожает ходить на скачки, и, как все азартные люди, всегда активно подбадривает лошадей, пишет 120.su.

На сей раз мальчик отчаянно болел за лошадь с номером «пять», так что он чуть не сорвал голос.

Впрочем, конкретная лошадь полюбилась ребёнку вовсе не из-за своего номера. Пекосу очень нравится зелёный цвет, а пятая участница выступала именно под этим цветом. Правда, не сообщается, отпраздновал ли любитель скачек в тот день победу.


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