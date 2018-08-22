Болтон: США хотят ввести более жесткие санкции против Ирана 22.08.2018, 17:10

Восстановление санкций против Тегерана принесло ощутимые результаты.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что восстановление экономических санкций в отношении Ирана произвело «глубокий эффект», а администрация хочет принять дополнительные меры помимо тех, что действовали до заключения ядерного соглашения в 2015 году, сообщает «Голос Америки».

Соглашение между Ираном и шестью мировыми державами (США, Великобританией, Германией, Китаем, Россией и Францией), ограничило ядерную программу Ирана в обмен на снятие губительных для его экономики санкций.

Как заявил Болтон в среду в ходе визита в Израиль, руководство США обсуждает с союзниками, что еще можно предпринять для оказания «максимального давления» на Иран, в том числе дальнейшие санкции и другие меры.

Критики ядерного соглашения, в том числе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, считают, что Иран получил слишком много и дал в ответ слишком мало, сохранив способность продолжать разработку ядерного оружия.