Что роднит белорусские власти с Мозамбиком? 22.08.2018, 17:17

Фото: Илья Яшин / The New Times

Режим давно скатился до африканского уровня в свободе слова.

В Мозамбике (Южная Африка) вступает в действие указ, который фактически вводит «налог на журналистику», сообщает «Human Rights Watch».

Иностранные корреспонденты должны будут платить $ 2500 за аккредитацию на разовую поездку в страну, или $ 8300 за год работы в стране, пишет сайт телеканала «Белсат».

Мозамбик – одна из самых бедных стран мира. Более половины населения страны живет на $ 30 в месяц.

Местным журналистам-фрилансерам придется заплатить $ 500 за право целый год «легально» публиковать свои статьи в мозамбикской прессе. Местные журналисты, работающие на иностранные СМИ, обязаны заплатить государству $ 3500 в обмен за годовую аккредитацию.

«Журналистский налог» будут платить и сами СМИ (от $ 34,5 тыс. до $ 69 тыс. в год).

«Наложение сборов на журналистов серьезно повлияет на их способность освещать октябрьские муниципальные выборы и на общие выборы 2019 года», – прокомментировала нововведение Дева Мавинга, директор южноафриканского отделения «Human Rights Watch».

По мнению Эмилии Маяны, директора Информационного бюро Мозамбика, «налог на журналистику» является ответом на «рыночные условия» и обусловлены необходимостью «поддержания дисциплины в СМИ».

«Налог на журналистику» в Беларуси

В Беларуси «эксклюзивном правом» платить налог за работу журналистом обладают фрилансеры, сотрудничающие с нашим телеканалом. Налог на сбор и распространение информации их вынуждают платить в виде штрафов (нарушение ст. 22.9 КоАП – работа без аккредитации).

В течение первого полугодия 2018-го журналист-фрилансер Кастусь Жуковский получил штрафов на сумму Br 4189. Оператор Алесь Борозенко – Br 3307. Оператор Андрей Козел – Br 4531. Ольга Чайчиц получила штрафов на Br 5389 (могла бы приобрести разовую аккредитацию на работу в Мозамбике) .

В прошлом году журналисты «Белсата» заплатили $ 25 000 штрафов. Вероятно нынешняя сумма станет еще больше: только за первые 6 месяцев 2018-го судьи постановили взыскать с журналистов, которые сотрудничают с нашим телеканалом, более Br 46 253.