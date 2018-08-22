Курц: Танцы с Путиным не изменили политику Австрии в отношении РФ
- 22.08.2018, 17:35
Вена полностью преданна единой позиции ЕС в отношении Кремля.
Об этом в среду заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, пытаясь успокоить критиков из-за визита президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В минувшие выходные Карин Кнайссль станцевала с Путиным на своей свадьбе, вызвав волну критики в местных медиа, которые обвинили ее в подрыве политики ЕС в отношении России.
Глава МИД Австрии Карин Кнайссль на своей свадьбе танцует с Владимиром Путиным
"Наша позиция в Европе не изменилась из-за свадьбы. Наша внешняя политика в отношении России четкая... и является обязательным решением Европейского Союза", - заявил Курц на пресс-конференции в среду.
Курц также отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога. Австрия в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.