Власти проиграли «битву за урожай»? 5 22.08.2018, 17:41

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Урожай на 2 миллиона тонн меньше прошлого года.

Массовая уборка зерновых культур завершается в сельхозорганизациях Беларуси, валовой сбор будет примерно на 2 млн тонн меньше, чем в прошлом году, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель начальника главного управления растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

"Без учета кукурузы минус 2 млн тонн по сравнению с прошлым годом", - констатировал В.Ядловский.

По оперативным данным Минсельхозпрода, по состоянию на 22 августа зерновые и зернобобовые культуры в сельхозорганизациях убраны на 1,9 млн га (почти 95% к плану). Намолот зерна составил 5,1 млн тонн ( 7 млн тонн на ту же дату прошлого года при 91% убранных площадей).

Урожайность на данный момент складывается на уровне 26,4 ц/га против 35,7 ц/га в 2017 году.

Как уточнил собеседник агентства, в августе и сентябре еще продолжится уборка поздних культур - гречихи и проса, которые немного увеличат общий намолот. Кроме того, как прогнозируют в Минсельхозпроде, будет собрано еще порядка 1-1,3 млн тонн зерна кукурузы.

"Таким образом, рассчитываем получить где-то 6,5 млн тонн зерна в бункерном весе", - отметил В.Ядловский. В целом, валовой сбор зерна с учетом кукурузы в 2018 году по сравнению с 2017 годом будет ниже примерно на 25%.

Как пояснил собеседник, более низкий урожай в текущем году – следствие засухи, имевшей место в мае-июне текущего года. Кроме того, сильные дожди во второй половине июля привели к снижению темпов уборки и вызвали дополнительные потери.

Как сообщалось, первоначально в 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси валовой сбор зерна планировался на уровне 9 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 млн тонн.

В 2017 году, по данным Национального статистического комитета, в весе после доработки в республике было произведено 7,99 млн тонн зерна.