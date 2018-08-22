Госдеп: Путин желает разрушения США 22.08.2018, 18:24

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Россия хочет разрушить США с помощью систематического провоцирования разломов внутри американского общества.

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уесс Митчелл заявил, что Россия пытается разрушить Американскую республику, играя на противоречиях внутри Соединенных Штатов, передает nv.ua.

По словам Митчелла, Путин желает разрушения США, но не посредством влияния на избирательный процесс, а с помощью систематического провоцирования разломов внутри американского общества.

Россия умело играет на противоречиях правых и левых, пропагандирует среди целевых групп насилие, штурм федеральных учреждений и даже свержение правительства США.

"Тезис Путина заключается в том, что американская конституция - это эксперимент, который потерпит неудачу, если его правильным образом попытаться разрушить изнутри...Понимание этого факта абсолютно необходимо для долгосрочного ответа на проблему. Наиболее опасна политизация этого вопроса, что было бы подарком для Путина", - заявил Митчелл на заседании комитета Сената по международным делам.

1 августа в Конгресс США был внесен законопроект, который ужесточает антироссийские санкции за вмешательство России в американский избирательный процесс и дестабилизацию Украины.

Новый документ - всеобъемлющий, в случае его принятия он усилит экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию, а также лично на президента РФ Путина.

Законопроект, среди прочего, предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и государственных предприятий, применение санкций в отношении российского суверенного долга. Кроме того, документ предписывает введение санкций за хакерские атаки и создание в США центра по отражению российских угроз.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России в октябре или после ноябрьских выборов в Конгресс.

Кроме того, 22 августа вступает в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Под новые санкции попадает поставка России продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.